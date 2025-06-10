Хто і що саме купує на хрестини для дитини – розповідає LifeStyle24.

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Хто і що купує на хрестини

Найголовнішим подарунком для дитини на хрестини вважається хрестик. За традицією його дарує хрещений батько, якщо хрестять хлопчика, або хрещена мати, якщо хрестять дівчинку. Разом із хрестиком нерідко купують ікону покровителя або ангела-охоронця малюка.

Крім цього, хрещена мати традиційно дарує крижму – спеціальний рушник, у який загортають дитину після обмивання у купелі. Що цікаво, цей атрибут символізує духовну чистоту новонародженого. Також саме хрещена купує хрестильне вбрання. Зазвичай це вишита сорочка або сукня, яка асоціюється з невинністю і початком нового життя.

Ба більше, часто бабусі й дідусі долучаються до процесу купівлі необхідних речей для хрещення. Так, рідні зазвичай дарують ладанки, ікону або духовну літературу, яка супроводжуватиме дитину протягом усього життя.

Варто зазначити, що церква не встановлює суворих правил щодо подарунків, однак радить дотримуватися традицій і робити вибір, згідно з духовним змістом обряду. Для хрещених батьків важливо також помолитися за похресника та бути для нього духовним наставником і прикладом упродовж усього життя.

Що купити на хрестини / Фото Silvers

Коли не можна хрестити дитину

Православна Церква України не рекомендує хрестити дітей у дні суворого посту, зокрема під час Великого, Різдвяного та Успенського постів. Річ у тім, що в цей час люди духовно очищаються, а тому святкування, яке традиційно супроводжує хрещення, не відповідає стриманій атмосфері. Також не заведено хрестити малюків у Страсну п'ятницю, оскільки це день скорботи, в який віряни згадують як Ісуса Христа розіп'яли на горі Голгофі.

Про інші дні, коли не можна хрестити дитину – дізнавайтеся далі в нашому матеріалі.