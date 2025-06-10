Кто и что именно покупает на крестины для ребенка – рассказывает LifeStyle24.

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Кто и что покупает на крестины

Самым главным подарком для ребенка на крестины считается крестик. По традиции его дарит крестный отец, если крестят мальчика, или крестная мать, если крестят девочку. Вместе с крестиком нередко покупают икону покровителя или ангела-хранителя малыша.

Кроме этого, крестная мать традиционно дарит крыжму – специальное полотенце, в которое заворачивают ребенка после омовения в купели. Что интересно, этот атрибут символизирует духовную чистоту новорожденного. Также именно крестная покупает крестильное одеяние. Обычно это вышитая рубашка или платье, которое ассоциируется с невинностью и началом новой жизни.

Более того, часто бабушки и дедушки приобщаются к процессу покупки необходимых вещей для крещения. Так, родные обычно дарят ладанки, икону или духовную литературу, которая будет сопровождать ребенка на протяжении всей жизни.

Стоит отметить, что церковь не устанавливает строгих правил относительно подарков, однако советует придерживаться традиций и делать выбор, согласно духовному содержанию обряда. Для крестных родителей важно также помолиться за крестника и быть для него духовным наставником и примером на протяжении всей жизни.

Что купить на крестины / Фото Silvers

Когда нельзя крестить ребенка

Православная Церковь Украины не рекомендует крестить детей в дни строгого поста, в частности во время Великого, Рождественского и Успенского постов. Дело в том, что в это время люди духовно очищаются, а потому празднование, которое традиционно сопровождает крещение, не соответствует сдержанной атмосфере. Также не принято крестить малышей в Страстную пятницу, поскольку это день скорби, в который верующие вспоминают как Иисуса Христа распяли на горе Голгофе.

О других днях, когда нельзя крестить ребенка – узнавайте далее в нашем материале.