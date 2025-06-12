Одне з таких повір'їв стосується ролі хрещеної матері. Вважається, що незаміжній дівчині не можна хрестити першу дівчинку. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна неодруженій дівчині хрестити першу дівчинку

Згідно з народними прикметами, незаміжній дівчині категорично не можна ставати хрещеною мамою для першої дівчинки у родині. Річ у тім, що у такому разі похресниця може перейняти долю своєї духовної матері.

Наприклад, забрати її жіноче щастя, красу або навіть стати причиною того, що та залишиться самотньою. Саме тому наші предки хотіли, щоб хресною для першої дівчинки ставала щаслива у шлюбі жінка.

Втім, Православна Церква України ставиться негативно до подібних забобонів. Так, якщо дівчина повнолітня, охрестилася, щиро вірить у Бога, веде християнський спосіб життя і готова взяти на себе духовну відповідальність за дитину, то цілком може стати хрещеною мамою. Ба більше, незалежно від того, одружена вона чи ні.

Чому не можна неодруженій дівчині хрестити першу дівчинку / Фото Pinterest

Хто не може бути хрещеними батьками

Існують певні вікові обмеження для хрещених. Так, дівчина не може бути духовною матір'ю до 14 років, а юнак – духовним батьком до 15 років. Лише з досягненням цього віку людина може взяти на себе обов'язки духовного наставника для похресника.

Загалом хрещеними не можуть бути рідні батьки дитини, адже це суворо заборонено церквою. Також не дозволяється брати у хрещені чоловіка й жінку, які перебувають у шлюбі, оскільки між кумами не повинно бути подружніх стосунків.

Про те, кого ще не можна брати у хрещені батьки – читайте далі в нашому матеріалі.

Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.