Так, існують чіткі правила щодо того, кого не можна брати хрещеними для свого малюка. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Храм святого великомученика Димитрія Солунського.

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Кого не можна брати у хрещені батьки

Насамперед хрещеними не можуть бути рідні батьки дитини, адже це суворо заборонено церквою. Також не дозволяється брати у хрещені чоловіка й жінку, які перебувають у шлюбі, оскільки між кумами не повинно бути подружніх стосунків.

Водночас брати у хрещені батьки не варто людей, які страждають через психічні захворювання. Річ у тім, що такі особи не зможуть належно виконувати свої духовні обов'язки. Крім цього, не варто запрошувати стати хрещеними батьками ченців і черниць. Адже вони вже присвятили своє життя іншому духовному шляху.

Важливо також пам'ятати й про вікові обмеження, які існують для хрещених. Так, дівчина не може бути хрещеною матір'ю до 14 років, а юнак – хрещеним батьком до 15 років. Лише з досягненням цього віку людина може взяти на себе обов'язки духовного наставника для похресника.

Кого не можна брати у хрещені батьки / Фото Pinterest

Хто і що купує на хрестини

Головним подарунком на хрестини для дитини традиційно вважається хрестик. Його, за звичаєм, дарує хрещений батько – якщо хрестять хлопчика, або хрещена мати – якщо дівчинку. Часто до хрестика додають ікону з образом святого покровителя чи ангела-охоронця, який супроводжуватиме малюка у духовному житті.

Окрім цього, хрещена зазвичай дарує крижму – спеціальний рушник, у який загортають дитину після обмивання у купелі. Також саме духовна мати обирає вбрання для похресника. Так, це може бути вишита сорочка або сукня, які уособлюють невинність малюка.