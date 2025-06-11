Так, существуют четкие правила относительно того, кого нельзя брать крестными для своего малыша. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Храм святого великомученика Димитрия Солунского.

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Кого нельзя брать в крестные родители

Прежде всего крестными не могут быть родные родители ребенка, ведь это строго запрещено церковью. Также не разрешается брать в крестные мужчину и женщину, которые находятся в браке, поскольку между кумовьями не должно быть супружеских отношений.

В то же время брать в крестные родители не стоит людей, которые страдают из-за психических заболеваний. Дело в том, что такие лица не смогут должным образом выполнять свои духовные обязанности. Кроме этого, не стоит приглашать стать крестными родителями монахов и монахинь. Ведь они уже посвятили свою жизнь другому духовному пути.

Важно также помнить и о возрастных ограничениях, которые существуют для крестных. Так, девушка не может быть крестной матерью до 14 лет, а юноша – крестным отцом до 15 лет. Только по достижению этого возраста человек может взять на себя обязанности духовного наставника для крестника.

Кого нельзя брать в крестные родители / Фото Pinterest

Кто и что покупает на крестины

Главным подарком на крестины для ребенка традиционно считается крестик. Его, по обычаю, дарит крестный отец – если крестят мальчика, или крестная мать – если девочку. Часто к крестику добавляют икону с образом святого покровителя или ангела-хранителя, который будет сопровождать малыша в духовной жизни.

Кроме этого, крестная обычно дарит крыжму – специальное полотенце, в которое заворачивают ребенка после омовения в купели. Также именно духовная мать выбирает наряд для крестника. Так, это может быть вышитая рубашка или платье, которые олицетворяют невинность малыша.