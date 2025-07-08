Не лише сваритися: що не можна робити до хрещення дитини

Хоч Церква і не визнає прикмети частиною віри, багато людей досі дотримуються давніх звичаїв, аби вберегти немовля від усього злого. Про те, що не можна робити до хрещення дитини – розповідає LifeStyle24.
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Що не можна робити до хрещення дитини
Так, не рекомендується показувати немовля незнайомим людям до хрещення. Згідно з народними прикметами, душа новонародженого ще не зміцнилася в тілі, тому є вразливою до зурочення. Наші предки особливо боялися людей з негативною енергетикою, тому приховували обличчя малюка до початку обряду.
Крім цього, небажано заздалегідь оголошувати день хрещення або публічно говорити про наміри йти до церкви. Річ у тім, що така інформація може викликати заздрість та осуд, які, за повір'ями, здатні зашкодити дитині.
До того ж не варто сваритися в родині до хрещення малюка. Кажуть, якщо в хаті буде скандал або сварка, то це може погано вплинути на долю новонародженого. Тож батьків і хрещених закликають зберігати спокій і мир у домі в дні перед хрестинами.
Серед інших заборон:
- Не можна фотографувати немовля до хрещення.
- Не слід брати в хрещені людину, яка страждає через психічні захворювання.
- Не варто стригти волосся та нігті.
Що не можна робити на хрещення дитини
У день хрещення новонародженого категорично заборонено сваритися або з'ясовувати стосунки, адже погані емоції можуть затьмарити чистоту обряду. Також не рекомендується з'являтися в храмі в чорному одязі. Річ у тім, що цей колір асоціюється з трауром і несе негативну енергетику, тому може притягнути невдачі та навіть смерть.
Водночас не можна подавати милостиню біля церкви, де відбувається хрещення новонародженого, щоб не позбавити його здоров'я.
Під час написання матеріалу використані джерела: ukr.media та prykmeta.ua.