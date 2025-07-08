Не лише сваритися: що не можна робити до хрещення дитини

Хоч Церква і не визнає прикмети частиною віри, багато людей досі дотримуються давніх звичаїв, аби вберегти немовля від усього злого. Про те, що не можна робити до хрещення дитини – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити до хрещення дитини

Так, не рекомендується показувати немовля незнайомим людям до хрещення. Згідно з народними прикметами, душа новонародженого ще не зміцнилася в тілі, тому є вразливою до зурочення. Наші предки особливо боялися людей з негативною енергетикою, тому приховували обличчя малюка до початку обряду.

Крім цього, небажано заздалегідь оголошувати день хрещення або публічно говорити про наміри йти до церкви. Річ у тім, що така інформація може викликати заздрість та осуд, які, за повір'ями, здатні зашкодити дитині.

До того ж не варто сваритися в родині до хрещення малюка. Кажуть, якщо в хаті буде скандал або сварка, то це може погано вплинути на долю новонародженого. Тож батьків і хрещених закликають зберігати спокій і мир у домі в дні перед хрестинами.

Серед інших заборон:

Не можна фотографувати немовля до хрещення.

Не слід брати в хрещені людину, яка страждає через психічні захворювання.

Не варто стригти волосся та нігті.

Що не можна робити на хрещення дитини

У день хрещення новонародженого категорично заборонено сваритися або з'ясовувати стосунки, адже погані емоції можуть затьмарити чистоту обряду. Також не рекомендується з'являтися в храмі в чорному одязі. Річ у тім, що цей колір асоціюється з трауром і несе негативну енергетику, тому може притягнути невдачі та навіть смерть.

Водночас не можна подавати милостиню біля церкви, де відбувається хрещення новонародженого, щоб не позбавити його здоров'я.