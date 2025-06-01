Что нельзя делать монахам: запреты, о которых не все знают

Чтобы полностью посвятить себя Богу, монах отказывается от привычного для большинства образа жизни. По христианским традициям монахи обязаны придерживаться строгих правил.

Они основываются на монашеских обетах и монастырских уставах, определяющих, чего именно монахам нельзя делать. Подробнее об этом – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать монахам

Монашеская жизнь построена на трех ключевых обетах – бедности, целомудрия и послушания. Каждый из них определяет, что именно монах не имеет права делать. Так, им нельзя жениться и иметь сексуальные отношения. Дело в том, что обет целомудрия является основой монашеской чистоты, поскольку символизирует полную преданность Богу и отказ от телесных страстей.

В то же время монахам запрещено владеть личным имуществом. Все, что монахи имеют – принадлежит монастырю. Обет бедности призван освободить человека от материальной зависимости и соблазнов, чтобы сосредоточиться исключительно на духовной жизни.

Также монаху не следует игнорировать монастырский устав. Монахи обязаны соблюдать обет послушания и подчиняться настоятелям. Ведь считается, что через игумена монах слушает самого Бога.

Среди других запретов, которых должны придерживаться монахи:

заниматься политической деятельностью;

развивать бизнес;

заниматься гаданием или колдовством;

употреблять наркотики;

совершать насильственные действия;

посещать развлекательные мероприятия.

Что нельзя делать монахам / Фото Freepik

Что нельзя делать священнику

Священникам запрещено брать в руки оружие и использовать его на войне даже в целях самозащиты. По словам военного капеллана Николая Мединского, для священника самое мощное оружие – крест Божий. Поэтому если священнослужитель заберет жизнь человека, то сразу лишится своего сана.

К тому же священникам не следует использовать церковную кафедру для агитации или навязывания собственных политических мыслей. Впрочем, служители церкви, как граждане своей страны, могут иметь свою позицию и участвовать в голосовании.