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Не только ссоры: что значит, когда рассыпалась соль
- В древности соль ассоциировалась с чистотой и защитой, и с ней связано много примет.
- Если рассыпать соль, то можно привлечь ссоры и нежелательных гостей в дом.
В древности соль ассоциировалась с чистотой и защитой. Именно поэтому в народе с ней связано много примет.
Так, один из самых распространенных суеверий утверждает, что тот, кто рассыпал соль, может навлечь на себя ссоры и недоразумения. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.
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Что означает, когда рассыпалась соль?
Во многих украинских семьях до сих пор верят, что такая рассыпанная соль может вызвать конфликты в семье или напряжение в отношениях. И это не случайно, ведь в прошлом этот продукт был достаточно ценным, а его потеря могла привести к беде.
К тому же по народным поверьям, рассыпанная соль – это предвестник гостей. Особенно, если она упала якобы без всякого вмешательства человека. В таком случае в дом вскоре могут прийти неожиданные или даже нежелательные гости.
Впрочем, верить в эти приметы, или нет – личный выбор каждого. Если вы все же доверяете народным поверьям, то после рассыпания соли стоит бросить еще горстку через левое плечо, чтобы отвлечь возможную ссору.
Можно ли одалживать соль?
Наши предки верили, что этот продукт имеет энергетическую связь с домом. Поэтому если занимать соль, то появляется высокий риск ослабить защиту своего дома и впустить в него чужие проблемы.
К тому же человек, который отдавал этот продукт своему соседу или родственнику, мог забрать с собой удачу хозяина. В связи с этим в некоторых регионах Украины граждане даже боялись брать соль из рук других, потому что не хотели привлечь чужие проблемы в свою семью.