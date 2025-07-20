Главные запреты на День святого Ильи 2025, чтобы не привлечь беды и трудности

20 июля украинцы ежегодно отмечают День святого пророка Ильи. Наши предки соблюдали особые запреты в этот день, чтобы не привлечь беды и неудачи.

Что категорически нельзя делать на Илью – рассказывает LifeStyle24.

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Какие главные запреты действуют на День святого Ильи?

Не стоит ругаться, ссориться и спорить.

Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.

Не рекомендуется думать о плохом и желать другим зла.

Нельзя купаться в водоемах.

Не стоит устраивать громкие празднования, свадьбы или гуляния.

Не следует работать с металлом и огнем.

Не рекомендуется работать в поле и на огороде.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Что нельзя делать в День святого Ильи 2025 / Фото Freepik

Что известно о Дне святого пророка Ильи?

Ежегодно 20 июля, по новому стилю, верующие чтят память святого пророка Ильи. Он жил в IX веке до нашей эры и посвятил свою жизнь служению Господу. Во времена правления царя Ахава израильтяне начали поклоняться языческим богам, особенно Ваалу. Илья призвал правителя и народ покаяться, но его не послушали. Тогда пророк предсказал трехлетнюю засуху, и дождь действительно перестал падать.

Во время голода Илья скрывался у вдовы в Сарепте. Благодаря молитве святого в доме не заканчивались мука и масло, а сын женщины неожиданно воскрес. Впоследствии Илье пришлось бежать в пещеру, где как-то ему явился Бог.

Что интересно, в этот день наши предки молились святому и просили у него исцеления от болезней и здоровья для родных.