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20 июля, 07:30
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Главные запреты на День святого Ильи 2025, чтобы не привлечь беды и трудности

Влада Пономарева
Основні тези
  • На День святого Ильи 20 июля существуют запреты: нельзя ругаться, ссориться, купаться в водоемах, устраивать громкие празднования, работать с металлом, огнем или заниматься тяжелым физическим трудом.

  • Святой пророк Илья, которого почитают в этот день, жил в IX веке до н.э., призвал израильтян покаяться и предсказал трехлетнюю засуху.

     

20 июля украинцы ежегодно отмечают День святого пророка Ильи. Наши предки соблюдали особые запреты в этот день, чтобы не привлечь беды и неудачи.

Что категорически нельзя делать на Илью – рассказывает LifeStyle24.

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Какие главные запреты действуют на День святого Ильи?

  • Не стоит ругаться, ссориться и спорить.
  • Не следует сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
  • Не рекомендуется думать о плохом и желать другим зла.
  • Нельзя купаться в водоемах.
  • Не стоит устраивать громкие празднования, свадьбы или гуляния.
  • Не следует работать с металлом и огнем.
  • Не рекомендуется работать в поле и на огороде.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Что нельзя делать в День святого Ильи 2025 / Фото Freepik

Что известно о Дне святого пророка Ильи?

Ежегодно 20 июля, по новому стилю, верующие чтят память святого пророка Ильи. Он жил в IX веке до нашей эры и посвятил свою жизнь служению Господу. Во времена правления царя Ахава израильтяне начали поклоняться языческим богам, особенно Ваалу. Илья призвал правителя и народ покаяться, но его не послушали. Тогда пророк предсказал трехлетнюю засуху, и дождь действительно перестал падать.

Во время голода Илья скрывался у вдовы в Сарепте. Благодаря молитве святого в доме не заканчивались мука и масло, а сын женщины неожиданно воскрес. Впоследствии Илье пришлось бежать в пещеру, где как-то ему явился Бог.

Что интересно, в этот день наши предки молились святому и просили у него исцеления от болезней и здоровья для родных.