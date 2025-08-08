С Днем альпиниста 2025: самые красивые поздравления в картинках и прозе
- День альпиниста отмечается 8 августа в честь первого успешного восхождения на Монблан в 1786 году.
- Поздравления ко Дню альпиниста содержат пожелания удачи, здоровья и новых достижений в картинках, стихах и прозе.
Каждый год 8 августа в мире отмечают День альпиниста. Что интересно, именно в этот день, в 1786 году, было совершено первое успешное восхождение на самую высокую вершину Альп – Монблан (4806 метров).
Тогда двое смельчаков, Жак Бальма и Мишель-Габриэль Паккар, вошли в историю и заложили начало новой эпохе спортивного покорения гор. Ведь к тому времени горы считались особенно опасными и почти недоступными для человека. Впоследствии 8 августа стало праздником альпинистов – тех, кто с мужеством и выносливостью покоряют вершины, пишет LifeStyle24.
По этому радостному случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, стихах и прозе. Отправьте их своим родным и друзьям, которые отмечают этот день.
День альпиниста 2025: как поздравить в картинках, стихах и прозе?
Поздравляю с Днем альпиниста! Чтобы подняться высоко, не нужны крылья! Ты покоряешь вершины и каждый раз ищешь все более сложные пути. Пусть и на земле, и на самом пике горных вершин тебе сопутствует удача и оберегает ангел-хранитель!
***
Горы такие коварные и таинственные, но ты не отступаешь. Пусть будет в дороге немало приключений, и ты вернешься к их подножию победителем! Прими мои поздравления с Днем альпиниста, храбрый покоритель вершины! Счастья тебе, долгих лет жизни, крепкого здоровья и удачи!
***
Захоплюйтесь, песимісти,
Є на світі оптимісти.
Люди міцні, без страху –
Це наші альпіністи.
Сходження роблять,
Шлях до вершини завершують.
У день свій славний альпінізму
Додають оптимізму!
***
Восьмого серпня, в День підкорення Альп,
Тебе я, скелелаз мій, вітаю
І нових височенних гір
У кар'єрі непростій твоїй бажаю.
Таким, як ти, потрібна лише висота,
Захмарні перед вами цілі.
Ось тільки нас, земних, не забувай,
Коли підеш знову на два тижні.
***
Сегодня, в День альпиниста, я ловлю тебя, пока ты снова не убежал под облака. Поздравляю и желаю удачи и лучших спутников!
***
Поздравляю с Днем альпиниста! Там, на горных вершинах, под самыми облаками, совсем другие ценности и обычные хлопоты кажутся такими мелкими. Ты выбрал свой путь, ты смелый и счастливый, ты предан друзьям и своим идеалам, и поэтому, можешь зваться просто замечательным человеком!
***
Вітаю альпіністів,
Підкорювачів вершин.
Всі ви браві хлопці,
І красені, як один,
Позитивних змін.
***
Альпіністів вітаємо!
Не зірватися їм зі скель.
Кисню, щоб вистачило,
Кілька дертися вгору став
На більшу висоту птахами літати.
І круте сходження
У своєму житті зробити.
