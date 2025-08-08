Укр Рус
8 августа, 05:30
С Днем альпиниста 2025: самые красивые поздравления в картинках и прозе

Влада Пономарева
Основні тези
  • День альпиниста отмечается 8 августа в честь первого успешного восхождения на Монблан в 1786 году.
  • Поздравления ко Дню альпиниста содержат пожелания удачи, здоровья и новых достижений в картинках, стихах и прозе.

Каждый год 8 августа в мире отмечают День альпиниста. Что интересно, именно в этот день, в 1786 году, было совершено первое успешное восхождение на самую высокую вершину Альп – Монблан (4806 метров).

Тогда двое смельчаков, Жак Бальма и Мишель-Габриэль Паккар, вошли в историю и заложили начало новой эпохе спортивного покорения гор. Ведь к тому времени горы считались особенно опасными и почти недоступными для человека. Впоследствии 8 августа стало праздником альпинистов – тех, кто с мужеством и выносливостью покоряют вершины, пишет LifeStyle24.

По этому радостному случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, стихах и прозе. Отправьте их своим родным и друзьям, которые отмечают этот день.

День альпиниста 2025: как поздравить в картинках, стихах и прозе?

Поздравляю с Днем альпиниста! Чтобы подняться высоко, не нужны крылья! Ты покоряешь вершины и каждый раз ищешь все более сложные пути. Пусть и на земле, и на самом пике горных вершин тебе сопутствует удача и оберегает ангел-хранитель!

***
Горы такие коварные и таинственные, но ты не отступаешь. Пусть будет в дороге немало приключений, и ты вернешься к их подножию победителем! Прими мои поздравления с Днем альпиниста, храбрый покоритель вершины! Счастья тебе, долгих лет жизни, крепкого здоровья и удачи!

Поздравления с Днем альпиниста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***
Захоплюйтесь, песимісти, 
Є на світі оптимісти. 
Люди міцні, без страху –  
Це наші альпіністи. 
Сходження роблять, 
Шлях до вершини завершують. 
У день свій славний альпінізму 
Додають оптимізму!

***
Восьмого серпня, в День підкорення Альп, 
Тебе я, скелелаз мій, вітаю 
І нових височенних гір 
У кар'єрі непростій твоїй бажаю. 
Таким, як ти, потрібна лише висота,
Захмарні перед вами цілі. 
Ось тільки нас, земних, не забувай, 
Коли підеш знову на два тижні.

Поздравления с Днем альпиниста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***
Сегодня, в День альпиниста, я ловлю тебя, пока ты снова не убежал под облака. Поздравляю и желаю удачи и лучших спутников!

***
Поздравляю с Днем альпиниста! Там, на горных вершинах, под самыми облаками, совсем другие ценности и обычные хлопоты кажутся такими мелкими. Ты выбрал свой путь, ты смелый и счастливый, ты предан друзьям и своим идеалам, и поэтому, можешь зваться просто замечательным человеком!

Поздравления с Днем альпиниста 2025 / Коллаж LifeStyle24

***
Вітаю альпіністів, 
Підкорювачів вершин. 
Всі ви браві хлопці, 
І красені, як один, 
Позитивних змін.

***
Альпіністів вітаємо! 
Не зірватися їм зі скель. 
Кисню, щоб вистачило, 
Кілька дертися вгору став 
На більшу висоту птахами літати. 
І круте сходження 
У своєму житті зробити.

