Тогда двое смельчаков, Жак Бальма и Мишель-Габриэль Паккар, вошли в историю и заложили начало новой эпохе спортивного покорения гор. Ведь к тому времени горы считались особенно опасными и почти недоступными для человека. Впоследствии 8 августа стало праздником альпинистов – тех, кто с мужеством и выносливостью покоряют вершины, пишет LifeStyle24.

По этому радостному случаю наша редакция подготовила хорошие поздравления в картинках, стихах и прозе. Отправьте их своим родным и друзьям, которые отмечают этот день.

День альпиниста 2025: как поздравить в картинках, стихах и прозе?

Поздравляю с Днем альпиниста! Чтобы подняться высоко, не нужны крылья! Ты покоряешь вершины и каждый раз ищешь все более сложные пути. Пусть и на земле, и на самом пике горных вершин тебе сопутствует удача и оберегает ангел-хранитель!

Горы такие коварные и таинственные, но ты не отступаешь. Пусть будет в дороге немало приключений, и ты вернешься к их подножию победителем! Прими мои поздравления с Днем альпиниста, храбрый покоритель вершины! Счастья тебе, долгих лет жизни, крепкого здоровья и удачи!

Поздравления с Днем альпиниста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Захоплюйтесь, песимісти,

Є на світі оптимісти.

Люди міцні, без страху –

Це наші альпіністи.

Сходження роблять,

Шлях до вершини завершують.

У день свій славний альпінізму

Додають оптимізму!

Восьмого серпня, в День підкорення Альп,

Тебе я, скелелаз мій, вітаю

І нових височенних гір

У кар'єрі непростій твоїй бажаю.

Таким, як ти, потрібна лише висота,

Захмарні перед вами цілі.

Ось тільки нас, земних, не забувай,

Коли підеш знову на два тижні.

Поздравления с Днем альпиниста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Сегодня, в День альпиниста, я ловлю тебя, пока ты снова не убежал под облака. Поздравляю и желаю удачи и лучших спутников!

Поздравляю с Днем альпиниста! Там, на горных вершинах, под самыми облаками, совсем другие ценности и обычные хлопоты кажутся такими мелкими. Ты выбрал свой путь, ты смелый и счастливый, ты предан друзьям и своим идеалам, и поэтому, можешь зваться просто замечательным человеком!

Поздравления с Днем альпиниста 2025 / Коллаж LifeStyle24

Вітаю альпіністів,

Підкорювачів вершин.

Всі ви браві хлопці,

І красені, як один,

Позитивних змін.

Альпіністів вітаємо!

Не зірватися їм зі скель.

Кисню, щоб вистачило,

Кілька дертися вгору став

На більшу висоту птахами літати.

І круте сходження

У своєму житті зробити.

