Тоді двоє сміливців, Жак Бальма і Мішель-Габріель Пакар, увійшли в історію та заклали початок новій епосі спортивного підкорення гір. Адже до того часу гори вважалися особливо небезпечними й майже недоступними для людини. Згодом 8 серпня стало святом альпіністів – тих, хто з мужністю та витривалістю підкорюють вершини, пише LifeStyle24.

З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які відзначають цей день.

День альпініста 2025: як привітати у картинках, віршах і прозі?

Вітаю з Днем альпініста! Щоб піднятися високо, не потрібні крила! Ти підкорюєш вершини й кожен раз шукаєш все складніші шляхи. Нехай і на землі, і на самому піку гірських вершин тебе супроводжує удача й оберігає ангел-охоронець!

Гори такі підступні й таємничі, але ти не відступаєш. Нехай буде в дорозі чимало пригод, і ти повернешся до їх підніжжя переможцем! Прийми мої вітання з Днем альпініста, хоробрий підкорювач вершини! Щастя тобі, довгих років життя, міцного здоров'я й удачі!

Привітання з Днем альпініста 2025

Захоплюйтесь, песимісти,

Є на світі оптимісти.

Люди міцні, без страху –

Це наші альпіністи.

Сходження роблять,

Шлях до вершини завершують.

У день свій славний альпінізму

Додають оптимізму!

Восьмого серпня, в День підкорення Альп,

Тебе я, скелелаз мій, вітаю

І нових височенних гір

У кар'єрі непростій твоїй бажаю.

Таким, як ти, потрібна лише висота,

Захмарні перед вами цілі.

Ось тільки нас, земних, не забувай,

Коли підеш знову на два тижні.

Привітання з Днем альпініста 2025

Сьогодні, в День альпініста, я ловлю тебе, поки ти знову не втік під хмари. Вітаю та бажаю удачі й найкращих супутників!

Вітаю з Днем альпініста! Там, на гірських вершинах, під самими хмарами, зовсім інші цінності й звичайні клопоти здаються такими дрібними. Ти обрав свій шлях, ти сміливий і щасливий, ти відданий друзям і своїм ідеалам, і тому, можеш зватися просто чудовою людиною!

Привітання з Днем альпініста 2025

Вітаю альпіністів,

Підкорювачів вершин.

Всі ви браві хлопці,

І красені, як один,

Позитивних змін.

Альпіністів вітаємо!

Не зірватися їм зі скель.

Кисню, щоб вистачило,

Кілька дертися вгору став

На більшу висоту птахами літати.

І круте сходження

У своєму житті зробити.

