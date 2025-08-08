Укр Рус
8 серпня, 05:30
3

З Днем альпініста 2025: найгарніші привітання у картинках і прозі

Влада Пономарьова
Основні тези
  • День альпініста відзначається 8 серпня на честь першого успішного сходження на Монблан у 1786 році.
  • Привітання до Дня альпініста містять побажання удачі, здоров'я і нових досягнень у картинках, віршах і прозі.

Щороку 8 серпня у світі відзначають День альпініста. Що цікаво, саме в цей день, у 1786 році, було здійснено перше успішне сходження на найвищу вершину Альп – Монблан (4806 метрів).

Тоді двоє сміливців, Жак Бальма і Мішель-Габріель Пакар, увійшли в історію та заклали початок новій епосі спортивного підкорення гір. Адже до того часу гори вважалися особливо небезпечними й майже недоступними для людини. Згодом 8 серпня стало святом альпіністів – тих, хто з мужністю та витривалістю підкорюють вершини, пише LifeStyle24.

З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які відзначають цей день.

День альпініста 2025: як привітати у картинках, віршах і прозі?

Вітаю з Днем альпініста! Щоб піднятися високо, не потрібні крила! Ти підкорюєш вершини й кожен раз шукаєш все складніші шляхи. Нехай і на землі, і на самому піку гірських вершин тебе супроводжує удача й оберігає ангел-охоронець!

***
Гори такі підступні й таємничі, але ти не відступаєш. Нехай буде в дорозі чимало пригод, і ти повернешся до їх підніжжя переможцем! Прийми мої вітання з Днем альпініста, хоробрий підкорювач вершини! Щастя тобі, довгих років життя, міцного здоров'я й удачі!

Привітання з Днем альпініста 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Захоплюйтесь, песимісти, 
Є на світі оптимісти. 
Люди міцні, без страху –  
Це наші альпіністи. 
Сходження роблять, 
Шлях до вершини завершують. 
У день свій славний альпінізму 
Додають оптимізму!

***
Восьмого серпня, в День підкорення Альп, 
Тебе я, скелелаз мій, вітаю 
І нових височенних гір 
У кар'єрі непростій твоїй бажаю. 
Таким, як ти, потрібна лише висота,
Захмарні перед вами цілі. 
Ось тільки нас, земних, не забувай, 
Коли підеш знову на два тижні.

Привітання з Днем альпініста 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Сьогодні, в День альпініста, я ловлю тебе, поки ти знову не втік під хмари. Вітаю та бажаю удачі й найкращих супутників!

***
Вітаю з Днем альпініста! Там, на гірських вершинах, під самими хмарами, зовсім інші цінності й звичайні клопоти здаються такими дрібними. Ти обрав свій шлях, ти сміливий і щасливий, ти відданий друзям і своїм ідеалам, і тому, можеш зватися просто чудовою людиною!

Привітання з Днем альпініста 2025 / Колаж LifeStyle24

***
Вітаю альпіністів, 
Підкорювачів вершин. 
Всі ви браві хлопці, 
І красені, як один, 
Позитивних змін.

***
Альпіністів вітаємо! 
Не зірватися їм зі скель. 
Кисню, щоб вистачило, 
Кілька дертися вгору став 
На більшу висоту птахами літати. 
І круте сходження 
У своєму житті зробити.

