З Днем альпініста 2025: найгарніші привітання у картинках і прозі
- День альпініста відзначається 8 серпня на честь першого успішного сходження на Монблан у 1786 році.
- Привітання до Дня альпініста містять побажання удачі, здоров'я і нових досягнень у картинках, віршах і прозі.
Щороку 8 серпня у світі відзначають День альпініста. Що цікаво, саме в цей день, у 1786 році, було здійснено перше успішне сходження на найвищу вершину Альп – Монблан (4806 метрів).
Тоді двоє сміливців, Жак Бальма і Мішель-Габріель Пакар, увійшли в історію та заклали початок новій епосі спортивного підкорення гір. Адже до того часу гори вважалися особливо небезпечними й майже недоступними для людини. Згодом 8 серпня стало святом альпіністів – тих, хто з мужністю та витривалістю підкорюють вершини, пише LifeStyle24.
Дивіться також Коли відбудеться Різдво Пресвятої Богородиці у 2025 році за новим церковним календарем
З цієї радісної нагоди наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, віршах і прозі. Надішліть їх своїм рідним і друзям, які відзначають цей день.
День альпініста 2025: як привітати у картинках, віршах і прозі?
Вітаю з Днем альпініста! Щоб піднятися високо, не потрібні крила! Ти підкорюєш вершини й кожен раз шукаєш все складніші шляхи. Нехай і на землі, і на самому піку гірських вершин тебе супроводжує удача й оберігає ангел-охоронець!
***
Гори такі підступні й таємничі, але ти не відступаєш. Нехай буде в дорозі чимало пригод, і ти повернешся до їх підніжжя переможцем! Прийми мої вітання з Днем альпініста, хоробрий підкорювач вершини! Щастя тобі, довгих років життя, міцного здоров'я й удачі!
***
Захоплюйтесь, песимісти,
Є на світі оптимісти.
Люди міцні, без страху –
Це наші альпіністи.
Сходження роблять,
Шлях до вершини завершують.
У день свій славний альпінізму
Додають оптимізму!
***
Восьмого серпня, в День підкорення Альп,
Тебе я, скелелаз мій, вітаю
І нових височенних гір
У кар'єрі непростій твоїй бажаю.
Таким, як ти, потрібна лише висота,
Захмарні перед вами цілі.
Ось тільки нас, земних, не забувай,
Коли підеш знову на два тижні.
***
Сьогодні, в День альпініста, я ловлю тебе, поки ти знову не втік під хмари. Вітаю та бажаю удачі й найкращих супутників!
***
Вітаю з Днем альпініста! Там, на гірських вершинах, під самими хмарами, зовсім інші цінності й звичайні клопоти здаються такими дрібними. Ти обрав свій шлях, ти сміливий і щасливий, ти відданий друзям і своїм ідеалам, і тому, можеш зватися просто чудовою людиною!
***
Вітаю альпіністів,
Підкорювачів вершин.
Всі ви браві хлопці,
І красені, як один,
Позитивних змін.
***
Альпіністів вітаємо!
Не зірватися їм зі скель.
Кисню, щоб вистачило,
Кілька дертися вгору став
На більшу висоту птахами літати.
І круте сходження
У своєму житті зробити.
До речі, ми розповідали про інші міжнародні свята серпня 2025 року.