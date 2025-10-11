11 октября люди с именами Александр, Макар и Зинаида празднуют День ангела. Не забудьте поздравить родных и близких с таким важным праздником.

LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен. Подробнее о поздравлениях с Днем ангела – читайте в нашем материале.

Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на октябрь 2025 года

Кто празднует День ангела 11 октября?

Макар – пришло к нам из Древней Греции и означает "блаженный" или "счастливый".

– пришло к нам из Древней Греции и означает "блаженный" или "счастливый". Александр – имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "защитник".

– имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "защитник". Зинаида – имеет греческие корни и переводится как "божественная дочь" или "дочь Зевса".

Поздравления с Днем ангела в картинках и прозе

С праздником! Желаю тебе сегодня лучших подарков от судьбы: безграничной любви, множества счастливых моментов и исполнения всех желаний! Пусть ангел-хранитель всегда будет рядом, оберегая от всяких бед и направляя к счастью!

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю! Желаю, чтобы каждый день был как сказка, щедрым на чудеса и радость. Пусть ангелы всегда руководят твоими шагами и освещают путь к счастью.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя временем новых начинаний и мудрых решений. Пусть ангел-хранитель всегда вдохновляет тебя на великие дела и открывает новые горизонты. Помни, каждый день – это новая возможность для исполнения желаний. Желаю мудрости и спокойствия в сердце!

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

С Днем ангела! Крепкого здоровья тебе, пусть каждый твой день будет полон энергии и жизненной силы. Пусть каждый твой шаг будет направлен к счастливому будущему.

Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.