LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен.

Хто святкує День ангела 11 жовтня?

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "блаженний" або "щасливий". Олександр – має давньогрецьке походження та трактується як "захисник".

– має давньогрецьке походження та трактується як "захисник". Зінаїда – має грецьке коріння та перекладається як "божественна донька" або "донька Зевса".

Привітання з Днем ангела у картинках і прозі

Зі святом! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

***

Вітаю! Бажаю, щоб кожен день був як казка, щедрим на дива і радість. Нехай ангели завжди керують твоїми кроками і освітлюють шлях до щастя.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день буде для тебе часом нових початків і мудрих рішень. Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі справи і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, кожен день – це нова можливість для здійснення мрій. Бажаю мудрості і спокою в серці!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела! Міцного здоров'я тобі, нехай кожен твій день буде повний енергії та життєвої сили. Хай кожен твій крок буде направлений до щасливого майбутнього.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.