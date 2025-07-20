Самые теплые поздравления с Днем ангела Ильи 2025: искренние слова в прозе и стихах

Сегодня, 20 июля, в Украине празднуют День ангела Ильи. Этот праздник чествует святого пророка Илью, одного из самых известных в Ветхом Завете.

По этому случаю LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела Ильи в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и близким, которым хотите поднять настроение в этот день.

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Поздравления с Днем ангела Ильи 2025: картинки, проза и стихи

Дорогой Илья, поздравляю тебя с твоим Днем ангела! Пусть жизнь твоя будет радостной и красивой, пусть в твоих делах тебя ждет успех, пусть здоровье крепнет, и с каждым днем обновляются силы, будь счастливым, довольным и любимым для всех!

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Поздравляю тебя, Илья, а пожелать хочу счастливого и доброго пути к заветной мечте и высокого стремления к успеху, крепкого и уверенного здоровья, верных и честных друзей, любящих и дорогих родных, большого оптимизма и гордости души.

Поздравления с Днем ангела Ильи 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Твоє ім'я Ілля – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!

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Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Убереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Іллею буде.

Поздравления с Днем ангела Ильи 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Илья, пусть твоя многогранность и любознательность приносят потрясающие плоды! Пусть надежным будет здоровье и приветливыми окружающие люди. Пусть гармония будет в семье, в душе и в каждом деле, за которое ты берешься. Побед, успеха и удачи!

***

Поздравляю с праздником тебя, Илья. Желаю жизни сладкой и вкусной, как спелая груша, желаю удачи, любви и веселья, огромного счастья, верных друзей и несомненного везения. Будь крепким, добрым и успешным, пусть будет радость в твоей душе искренней и безграничной.

Поздравления с Днем ангела Ильи 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Іллі,

Прийми привітання!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Ілля, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров'я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!