С Днем ангела Юлии 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

18 мая в Украине отмечают День ангела Юлии. Теплых слов заслуживает каждая, поэтому подарите хорошее настроение своим родным очаровательными картинками-поздравлениями.

Имя Юлия имеет несколько версий происхождения: первая – древнегреческое, поэтому переводится как "пушистая" или "кудрявая", а вторая – латинское, из-за чего означает "июльская" или "та, что происходит из рода Юлиев". В древности так называли общительных и нежных девушек, всегда открытых к новым знакомствам. Юлии имеют большой круг общения и много преданных друзей. Обладательницы этого имени также отмечаются развитой интуицией, рассказывает LifeStyle24.

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Наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем ангела Юлии. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.

Поздравления с Днем ангела Юлии 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Юлии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юлии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юлии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юлии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юлии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юлии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юлии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Юлии 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда раньше праздновали День ангела Юлии

В связи с тем, что в сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты, когда христиане отмечают праздники, сместились на 13 дней назад. По старому календарю, Юлии праздновали именины 31 мая, а сейчас их имеют – 18 мая.