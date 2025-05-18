Ім'я Юлія має кілька версій походження: перша – давньогрецьке, тому перекладається як "пухнаста" або "кучерява", а друга – латинське, через що означає "липнева" або "та, що походить з роду Юліїв". У давнину так називали товариських і ніжних дівчат, завжди відкритих до нових знайомств. Юлії мають велике коло спілкування та багато відданих друзів. Власниці цього імені також відзначаються розвиненою інтуїцією, розповідає LifeStyle24.

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Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Юлії. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини.

Привітання з Днем ангела Юлії 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Юлії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юлії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юлії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юлії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юлії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юлії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юлії 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Юлії 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли раніше святкували День ангела Юлії

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна Церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Юлії святкували іменини 31 травня, а зараз їх мають – 18 травня.