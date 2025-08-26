26 августа по новому стилю в Украине отмечают День ангела Натальи. Не забудьте подарить положительные эмоции именинницам.

LifeStyle24 подготовил искренние поздравления с Днем ангела Натальи в картинках, прозе и стихах. Сохраните их себе и отправьте родным и друзьям, которые имеют сегодня именины.

Смотрите также Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на август 2025

Как поздравить с Днем ангела Натальи 2025?: картинки, проза и стихи

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, віра та любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

***

У день ангела Наталки,

Хай в душі цвітуть фіалки,

Сині, як шматочок неба,

В житті кращого не треба,

Трішки настрою веселки,

Щоб співали соловейки,

Щоби жити було мило,

Щоб тебе усі любили!

Вітаю з іменинами Наталі!

Поздравления с Днем ангела Натальи / Коллаж LifeStyle24

***

Дорогая моя Наталья, искренне поздравляю тебя с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе только одного: пусть твой ангел хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья будут опускаться вниз.

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник будет рядом с тобой в минуты радости и грусти, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда Ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться он вместе с тобой будет радоваться.

Поздравления с Днем ангела Натальи / Коллаж LifeStyle24

***

Нехай під крилами своїми

Наталку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Ти, Наталко, наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

Поздравления с Днем ангела Натальи / Коллаж LifeStyle24

***

Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царило счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

***

Дорогая Наташа, поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть ц жизни тебя ждет счастье и удача, пусть путь твой будет светлым и успешный, пусть душа твоя радуется жизни, а сердце искренне любит и совершает добрые дела.