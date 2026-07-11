lifestyle 24 Новости о традициях З Днем ангела Ольги: красиві картинки, листівки та щирі привітання у прозі
11 июля, 06:00
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С Днем ангела, Ольга: красивые картинки, открытки и искренние поздравления в прозе

Людмила Онуфреив

Ольга всегда знает, что сказать, чтобы поддержать, и как обнять, чтобы успокоить. Но когда наступает ее именины, мы часто теряемся в словах. Как выразить всю благодарность за ее заботу? Как показать, насколько она нам дорога?

24 Канал собрал лучшие поздравления с Днем ангела Ольги, которые помогут тебе выразить то, что чувствует сердце.

Поздравления с Днем ангела Ольги в стихах на украинском языке

***

Для Ольги надішлемо привітання!

і від душі побажаємо добра,

удачі, кохання та процвітання,

великого щастя й в родині тепла!

***

Хай Олю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоби добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Тобі бажаю, Оля, багато

Вдалих, яскравих, світлих днів,

А також щастя неземного,

Щоб мир панував в душі твоїй.

Здорова будь, свіжа, рум’яна

І з кожним роком розквітай!

Завжди улюблена будь, бажана,

І немов сонечко сяй!

***

З Днем ангела Ольгу я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

 

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

С Днем ангела, Ольга, в прозе

  • Ольга, с днем ангела! Пусть твой ангел всегда оберегает тебя, а жизнь дарит только радость и любовь. Ты замечательная!
  • Дорогая Ольга! С днем ангела тебя! Желаю солнечных дней, искренних улыбок и исполнения мечтаний. Будь счастлива!
  • Ольга, поздравляю с днем ангела! Пусть каждый день приносит тебе море позитива и океан объятий. Ты особенная!
  • С днем ангела, Ольга! Желаю тебе волшебства в обычных днях, чуда в простых вещах и всегда быть любимой. Многих лет!

Поздравления с Днем ангела Ольги: картинки


С Днем ангела Ольги: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала


С Днем ангела Ольги на украинском языке / Коллаж 24 Канала


С Днем ангела Ольги в прозе / Коллаж 24 Канала


Поздравления с Днем ангела Ольги / Коллаж 24 Канала

У нас есть еще несколько поздравлений с Днем ангела Ольги – выбирайте то, что точно понравится вашим Олечкам.

 