24 Канал собрал лучшие поздравления с Днем ангела Ольги, которые помогут тебе выразить то, что чувствует сердце.
Поздравления с Днем ангела Ольги в стихах на украинском языке
***
Для Ольги надішлемо привітання!
і від душі побажаємо добра,Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
удачі, кохання та процвітання,
великого щастя й в родині тепла!
***
Хай Олю нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоби добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
***
Тобі бажаю, Оля, багато
Вдалих, яскравих, світлих днів,
А також щастя неземного,
Щоб мир панував в душі твоїй.
Здорова будь, свіжа, рум’яна
І з кожним роком розквітай!
Завжди улюблена будь, бажана,
І немов сонечко сяй!
***
З Днем ангела Ольгу я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог — людське благословення!
С Днем ангела, Ольга, в прозе
- Ольга, с днем ангела! Пусть твой ангел всегда оберегает тебя, а жизнь дарит только радость и любовь. Ты замечательная!
- Дорогая Ольга! С днем ангела тебя! Желаю солнечных дней, искренних улыбок и исполнения мечтаний. Будь счастлива!
- Ольга, поздравляю с днем ангела! Пусть каждый день приносит тебе море позитива и океан объятий. Ты особенная!
- С днем ангела, Ольга! Желаю тебе волшебства в обычных днях, чуда в простых вещах и всегда быть любимой. Многих лет!
Поздравления с Днем ангела Ольги: картинки
С Днем ангела Ольги: картинки на украинском языке / Коллаж 24 Канала
С Днем ангела Ольги на украинском языке / Коллаж 24 Канала
С Днем ангела Ольги в прозе / Коллаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Ольги / Коллаж 24 Канала
У нас есть еще несколько поздравлений с Днем ангела Ольги – выбирайте то, что точно понравится вашим Олечкам.