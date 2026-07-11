24 канал зібрав найкращі привітання з Днем ангела Ольги, які допоможуть тобі висловити те, що відчуває серце.

Привітання з Днем ангела Ольги у віршах українською

***

Для Ольги надішлемо привітання!

і від душі побажаємо добра,

удачі, кохання та процвітання,

великого щастя й в родині тепла!

***

Хай Олю нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоби добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Тобі бажаю, Оля, багато

Вдалих, яскравих, світлих днів,

А також щастя неземного,

Щоб мир панував в душі твоїй.

Здорова будь, свіжа, рум’яна

І з кожним роком розквітай!

Завжди улюблена будь, бажана,

І немов сонечко сяй!

***

З Днем ангела Ольгу я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог — людське благословення!

З Днем ангела Ольги в прозі

Ольго, з днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе, а життя дарує лише радість і любов. Ти чудова!

Любa Ольго! З днем ангела тебе! Бажаю сонячних днів, щирих посмішок і здійснення мрій. Будь щасливою!

Ольго, вітаю з днем ангела! Нехай кожен день приносить тобі море позитиву та океан обіймів. Ти особлива!

З днем ангела, Ольго! Бажаю тобі магії у звичайних днях, дива у простих речах і завжди бути коханою. Многих літ!

Привітання з Днем ангела Ольги картинки



З Днем ангела Ольги картинки українською / Колаж 24 каналу





З Днем ангела Ольги українською / Колаж 24 каналу





З Днем ангела Ольги в прозі / Колаж 24 каналу





Привітання День ангела Ольги / Колаж 24 каналу



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