С Днем ангела Татьяны 2025: подборка поздравлений с именинами в картинках

25 января, по старому календарю, в Украине отмечают День ангела Татьяны. Теплых слов заслуживает каждый, поэтому подарите хорошее настроение именинницам праздничными поздравлениями.

В этот день верующие чтят память святой мученицы Татьяны Римской. Она родилась в семье консула, который тайно исповедовал христианство. Девочка с детства изучала Священное Писание, а во взрослом возрасте решила посвятить жизнь служению Богу. Татьяны отказалась выходить замуж, а через некоторое время стала диаконисой Римской церкви. Святая жила во времена угнетения христиан, поэтому однажды ее схватили. Татьяну жестоко пытали и заставляли поклоняться идолам. Впрочем, женщина отказалась, за что была казнена, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Коломыйскую епархию Православной церкви Украины.

Интересно Завтра – День ангела Татьяны 2025: самые искренние картинки-поздравления с праздником

По случаю праздника наша редакция подготовила волшебные картинки-поздравления. Отправьте их своим близким и знакомым, которыми хотите подарить хорошее настроение в этот светлый день.

Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Татьяны 2025 / Коллаж LifeStyle24

С именинами, Татьяны! Пусть осуществляются все самые заветные мечты!