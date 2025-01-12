У цей день віряни вшановують пам'ять святої мучениці Тетяни Римської. Вона народилася в родині консула, який таємно сповідував християнство. Дівчинка з дитинства вивчала Святе Письмо, а в дорослому віці вирішила присвятити життя служінню Богу. Тетяна відмовилася виходити заміж, а через деякий час стала дияконисою Римської церкви. Свята жила за часів гноблення християн, тому одного дня її схопили. Тетяну жорстоко катували та змушували поклонятися ідолам. Втім, жінка відмовилася, за що була страчена, розповідає 24 Канал з посиланням на Коломийську єпархію Православної церкви України.

Цікаво Завтра – День ангела Тетяни 2025: найщиріші картинки-привітання зі святом

З нагоди свята наша редакція підготувала чарівні картинки-привітання. Надішліть їх своїм близьким і знайомим, якими хочете подарувати гарний настрій у цей світлий день.

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

З іменинами, Тетяни! Нехай здійснюються усі найзаповітніші мрії!