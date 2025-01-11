Ім'я Тетяна має кілька версій походження: перша – з Давнього Риму і є формою чоловічого варіанту Татіус та означає "пані з роду Татія", друга – з Давньої Греції та трактується як "упорядниця" чи "засновниця". Такі жінки – цілеспрямовані та наполегливі, тому завжди досягають своєї мети. Представниці цього імені мають лідерські якості, що дозволяють вправно керувати командою та вести за собою людей. Тетяни можуть легко впоратися з будь-якою роботою завдяки своїй працьовитості, розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Цікаво Календар релігійних свят на січень 2025 року: що відзначатимуть українці

Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Тетяни. Збережіть їх собі заздалегідь та надішліть своїм рідним і друзям, хто святкуватиме завтра іменини.

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем ангела Тетяни 2025 / Колаж LifeStyle24

Коли відзначають День ангела Тетяни за старим календарем

У зв'язку з тим, що у вересні 2023 року Православна церква України й Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, дати, коли християни відзначають свята, змістилися на 13 днів назад. За старим календарем, Тетяни святкують іменини 25 січня, а зараз їх мають – 12 січня.