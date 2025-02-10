С Днем ангела Валентины 2025: очаровательные картинки-поздравления с именинами

10 февраля люди отмечают День ангела Валентины, по новому церковному календарю. В Украине много женщин с таким именем, поэтому стоит поздравить их сегодня с праздником.

Имя Валентина имеет латинское происхождение и означает "здоровая" или "сильная". Такие женщины легко находят общий язык с другими людьми благодаря своей доброжелательности. Представительницы этого имени – очень щедрые и сочувствующие, поэтому всегда готовы помочь родным и посоветовать решение определенной проблемы. Валентины знают как преодолеть жизненные невзгоды и не отчаяться, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Как зовут.

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По случаю Дня ангела Валентины наша редакция подготовила волшебные картинки-поздравления. Отправьте их своим родным и близким, кто отмечает сегодня именины.

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем ангела Валентины 2025 / Коллаж LifeStyle24

Когда раньше праздновали День ангела Валентины

В связи с тем, что в сентябре 2023 года Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь, даты, когда христиане отмечают праздники, сместились на 13 дней назад. По старому календарю, Валентины праздновали именины 23 февраля, а сейчас их имеют – 10 февраля.