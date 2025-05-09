С Днем Европы 2025: самые красивые поздравления в картинках и словах
- В Украине 9 мая отмечают День Европы, установленный в честь единства и мира, который символически смещает акценты с советской традиции празднования "Дня победы".
По случаю праздника редакция подготовила поздравления в картинках, прозе и стихах.
Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День Европы. Этот праздник установили во всех странах Европейского Союза в честь единства и мира на континенте.
Что интересно, дату Дня Европы выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 9 мая 1950 года тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман выдвинул предложение, которое начало процесс европейской интеграции. Он предложил объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции и Германии под совместное управление. Это событие стало основой для создания Европейского объединения угля и стали, а впоследствии – Европейского Союза.
Украина впервые официально отметила День Европы в 2003 году, согласно Указу второго президента Леонида Кучмы. С тех пор праздник ежегодно проходил в третью субботу мая с целью подчеркивания европейской идентичности Украины, стремления к интеграции в европейское сообщество, утверждения общих демократических ценностей, прав человека и верховенства права. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году значение этого праздника усилилось. В мае 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ, по которому День Европы в Украине отмечается вместе с ЕС, а именно 9 мая, что символически смещает акценты с советской традиции празднования "Дня победы", рассказывает LifeStyle24.
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По случаю Дня Европы наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и друзьям и напомните им о важной истории этого праздника.
Поздравления с Днем Европы 2025: картинки, проза и стихи
Поздравляю всех украинцев с Днем Европы и желаю яркого празднования и положительных эмоций! Вместе мы осуществим все необходимые преобразования для воплощения нашей европейской мечты!
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Поздравляю вас с Днем Европы! В этот день имеем прекрасную возможность вместе с другими европейскими народами продемонстрировать единство в утверждении общих ценностей и увидеть новые перспективы развития Объединенной Европы.
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С праздником! Этот день является неизменным подтверждение целей нашей нации стать не только географической частью Европы, но и гордым представителем европейского сообщества. Желаю всем мирного неба над головой. С Днем Европы!
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С Днем Европы! Я поздравляю тебя с праздником, который признает тебя как часть цветущего общества. Которое дарит надежды и наделяет возможностями. Которое неотвратимо поддерживает всех кто, просит помощи. Равенство народов дарит нам Европейский Союз.
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У День Європи ми знову збираємось,
Славимо єдність, серця відкриваємо.
Слава кожній державі, кожній людині,
Що ми разом, неба зірки віддавши їй.
Слава тим, хто мріє про мир і добро,
Хто серцем відчуває єдність знову.
Нехай Європа процвітає й росте,
Щоб мир та щастя на землі були.
Отметим, 9 мая также отмечают День летнего Николая Чудотворца. По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления.
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У День Європи збираємось ми,
Славлячи спільне, що нас об'єднує тут.
Серця відкриваємо, щоб ділити добро,
Й надію, і мрії, що допоможуть в кроці.
Від Ірландії до України шлях простягається,
І рука в руку, ми усі разом йдемо.
Європа – це місце, де культури зливаються,
Де ми разом – сім'я, на яку завжди покладаємося.
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День Європи святкуємо сьогодні,
Де б не були, в гордості об'єднані.
Спільно в краї, великих та малих,
Мріємо про єдиний мир, без розділів.
Здоров'я, миру, любові й щастя,
На кожнім кроці радість та чарівність.
Європа – це місце, де всі єдині,
Україна до Європи теж приєднається!
Слава країнам, що в Європі живуть,
Слава Європі, де всі спільно ростуть.
Хай цей день принесе всім нам світло,
І в серцях людських залишиться мило.
З Днем Європи всіх щиро вітаю,
У цей день щасливий всіх обіймаю!