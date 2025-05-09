С Днем Европы 2025: самые красивые поздравления в картинках и словах

Сегодня, 9 мая, в Украине отмечают День Европы. Этот праздник установили во всех странах Европейского Союза в честь единства и мира на континенте.

Что интересно, дату Дня Европы выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 9 мая 1950 года тогдашний министр иностранных дел Франции Робер Шуман выдвинул предложение, которое начало процесс европейской интеграции. Он предложил объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции и Германии под совместное управление. Это событие стало основой для создания Европейского объединения угля и стали, а впоследствии – Европейского Союза.

Украина впервые официально отметила День Европы в 2003 году, согласно Указу второго президента Леонида Кучмы. С тех пор праздник ежегодно проходил в третью субботу мая с целью подчеркивания европейской идентичности Украины, стремления к интеграции в европейское сообщество, утверждения общих демократических ценностей, прав человека и верховенства права. Однако после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году значение этого праздника усилилось. В мае 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ, по которому День Европы в Украине отмечается вместе с ЕС, а именно 9 мая, что символически смещает акценты с советской традиции празднования "Дня победы", рассказывает LifeStyle24.

Не пропустите Сегодня – День летнего Николая Чудотворца: главные запреты праздника

По случаю Дня Европы наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках, прозе и стихах. Отправьте их своим родным и друзьям и напомните им о важной истории этого праздника.

Поздравления с Днем Европы 2025: картинки, проза и стихи

Поздравляю всех украинцев с Днем Европы и желаю яркого празднования и положительных эмоций! Вместе мы осуществим все необходимые преобразования для воплощения нашей европейской мечты!

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Поздравляю вас с Днем Европы! В этот день имеем прекрасную возможность вместе с другими европейскими народами продемонстрировать единство в утверждении общих ценностей и увидеть новые перспективы развития Объединенной Европы.

Поздравление с Днем Европы 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С праздником! Этот день является неизменным подтверждение целей нашей нации стать не только географической частью Европы, но и гордым представителем европейского сообщества. Желаю всем мирного неба над головой. С Днем Европы!

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С Днем Европы! Я поздравляю тебя с праздником, который признает тебя как часть цветущего общества. Которое дарит надежды и наделяет возможностями. Которое неотвратимо поддерживает всех кто, просит помощи. Равенство народов дарит нам Европейский Союз.

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У День Європи ми знову збираємось,

Славимо єдність, серця відкриваємо.

Слава кожній державі, кожній людині,

Що ми разом, неба зірки віддавши їй.

Слава тим, хто мріє про мир і добро,

Хто серцем відчуває єдність знову.

Нехай Європа процвітає й росте,

Щоб мир та щастя на землі були.

Поздравление с Днем Европы 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отметим, 9 мая также отмечают День летнего Николая Чудотворца. По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления.

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У День Європи збираємось ми,

Славлячи спільне, що нас об'єднує тут.

Серця відкриваємо, щоб ділити добро,

Й надію, і мрії, що допоможуть в кроці.

Від Ірландії до України шлях простягається,

І рука в руку, ми усі разом йдемо.

Європа – це місце, де культури зливаються,

Де ми разом – сім'я, на яку завжди покладаємося.

Поздравление с Днем Европы 2025 / Коллаж LifeStyle24

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День Європи святкуємо сьогодні,

Де б не були, в гордості об'єднані.

Спільно в краї, великих та малих,

Мріємо про єдиний мир, без розділів.

Здоров'я, миру, любові й щастя,

На кожнім кроці радість та чарівність.

Європа – це місце, де всі єдині,

Україна до Європи теж приєднається!

Слава країнам, що в Європі живуть,

Слава Європі, де всі спільно ростуть.

Хай цей день принесе всім нам світло,

І в серцях людських залишиться мило.

З Днем Європи всіх щиро вітаю,

У цей день щасливий всіх обіймаю!