С Днем фермера Украины 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

19 июня в Украине отмечают День фермера. Этот праздник можно назвать молодым, ведь он возник в 2020 году.

Его основали согласно Указу Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы почтить работу фермеров и поддержать развитие фермерского движения. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 19 июня 2003 года приняли Закон Украины "О фермерском хозяйстве", который заложил правовые основы для деятельности фермеров. Главная цель праздника – признать важную роль фермерских хозяйств в обеспечении продовольственной безопасности страны, поддержать крестьян, популяризировать сельское хозяйство и привлечь внимание к проблемам села, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления с Днем фермера в картинках и открытках. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время, и отправьте своим родным, близким и друзьям.

Поздравления с Днем фермера Украины 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем фермера 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем фермера 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем фермера 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем фермера 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем фермера 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем фермера 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем фермера 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем фермера 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, что наша редакция уже писала о международных и профессиональных праздниках июня 2025 года.