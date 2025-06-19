Його заснували згідно з Указом Президента України Володимира Зеленського, щоб вшанувати роботу фермерів та підтримати розвиток фермерського руху. Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме 19 червня 2003 року прийняли Закон України "Про фермерське господарство", який заклав правові основи для діяльності фермерів. Головна мета свята – визнати важливу роль фермерських господарств у забезпеченні продовольчої безпеки країни, підтримати селян, популяризувати сільське господарство та привернути увагу до проблем села, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем фермера у картинках і листівках. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час, та надішліть своїм рідним, близьким і друзям.

Привітання з Днем фермера України 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем фермера 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фермера 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фермера 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фермера 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фермера 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фермера 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фермера 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем фермера 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що наша редакція вже писала про міжнародні й професійні свята червня 2025 року.