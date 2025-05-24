Поздравления с Днем Киева 2025: лучшие картинки и открытки для киевлян с праздником
Статья предлагает подборку лучших картинок и открыток для поздравления жителей Киева с Днем города, который отмечают в последнее воскресенье мая 2025 года.
Уже завтра, 25 мая, жители Киева будут отмечать День своего родного города. Его ежегодно празднуют в последнее воскресенье мая.
В этот день в столице Украины будут организовывать различные культурные события, в частности благотворительные акции, художественные выставки, концерты артистов и театральные представления. Однако массовые мероприятия в Киеве проводить не будут в связи с военным положением, рассказывает LifeStyle24.
Смотрите также Календарь выходных и праздников на май 2025: будут ли украинцы отдыхать на День матери
По случаю праздника наша редакция подготовила замечательные поздравления с Днем города в картинках и открытках. Сохраните их себе заранее и отправьте родным, друзьям, знакомым, коллегам и близким, которые проживают в Киеве. Поздравьте их с Днем города и пожелайте им счастья и благополучия.
Поздравления с Днем Киева 2025: картинки и открытки
Надеемся вам понравились картинки-поздравления из нашей подборки. С праздником!