Городу Льва – 769 лет: самые красивые картинки-поздравления с Днем Львова

В этом году со 2 по 4 мая украинцы отмечают День Львова. Это один из самых любимых праздников горожан и гостей города.

Город Льва в этом году празднует 769 лет с момента первого письменного упоминания. В течение нескольких дней на старинных улочках будут проводиться мероприятия, которые объединят людей вокруг истории и традиций культурной столицы Украины, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю Дня города Львова наша редакция подготовила красивые поздравления в картинках и открытках. Сохраните их себе заранее, чтобы позже не тратить время. Отправьте праздничные картинки родным, друзьям, знакомым и близким, которые родились или живут во Львове. Не забудьте пожелать им всего наилучшего и поблагодарить за то, что они продолжают беречь уникальный дух своего города.

Поздравления с Днем Львова 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем Львова 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Львова 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Львова 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Львова 2025 / Коллаж LifeStyle24

О других праздниках мая 2025 года – читайте далее в нашем материале.

Поздравления с Днем Львова 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Львова 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем Львова 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем Львова 2025 / Коллаж LifeStyle24

Надеемся вам понравились картинки-поздравления из нашей праздничной подборки. С Днем Львова!