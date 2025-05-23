С Днем морской пехоты Украины 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

23 мая в Украине отмечают День морской пехоты. Этот профессиональный праздник чествует работу военнослужащих морской пехоты Военно-морских сил ВСУ.

Что интересно, День морской пехоты установили в 2014 году, но сначала его праздновали 16 ноября. Дело в том, что именно в этот день, в 1992-м приняли первую присягу морского пехотинца. Однако в 2018 году дату праздника изменили на 23 мая, по случаю 100-летия Украинской революции (1917 – 1921). В этот день, 1918 года, гетман Павел Скоропадский издал указ о создании бригады морской пехоты, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления с Днем морской пехоты Украины. Сохраните их себе заранее, чтобы потом не тратить время. Отправьте эти поздравления своим родным, друзьям и знакомым, которые обеспечивают обороноспособность нашего государства, и пожелайте им высокого профессионализма и крепкого боевого духа.

Поздравления с Днем морской пехоты Украины 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем морской пехоты 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем морской пехоты 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем морской пехоты 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем морской пехоты 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отметим, ранее наша редакция рассказывала о других профессиональных праздниках мая 2025 года.

Поздравления с Днем морской пехоты 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем морской пехоты 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем морской пехоты 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем морской пехоты 2025 / Коллаж LifeStyle24

Выбирайте открытки из нашей подборки и поднимите настроение украинским морским пехотинцам. С праздником!