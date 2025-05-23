Що цікаво, День морської піхоти встановили у 2014 році, але спершу його святкували 16 листопада. Річ у тім, що саме у цей день, у 1992-му склали першу присягу морського піхотинця. Однак у 2018 році дату свята змінили на 23 травня, з нагоди 100-річчя Української революції (1917 – 1921). Цього дня, 1918 року, гетьман Павло Скоропадський видав указ про створення бригади морської піхоти, розповідає LifeStyle24.

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З нагоди свята наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем морської піхоти України. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці привітання своїм рідним, друзям і знайомим, які забезпечують обороноздатність нашої держави, та побажайте їм високого професіоналізму й міцного бойового духу.

Привітання з Днем морської піхоти України 2025: картинки й листівки

Привітання з Днем морської піхоти 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем морської піхоти 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем морської піхоти 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем морської піхоти 2025 / Колаж LifeStyle24

Зазначимо, раніше наша редакція розповідала про інші професійні свята травня 2025 року.

Привітання з Днем морської піхоти 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем морської піхоти 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем морської піхоти 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання з Днем морської піхоти 2025 / Колаж LifeStyle24

Обирайте листівки з нашої добірки та підніміть настрій українським морським піхотинцям. Зі святом!