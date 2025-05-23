У цей день наші предки займалися посівом огірків, льону, кукурудзи та конопель. Про заборони й прикмети на 23 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті преподобного Михаїла Сповідника, єпископа Синадського

Ще з ранніх років він хотів присвятити своє життя служінню Господу, тому пішов у монастир. За свою діяльність Михаїл отримав Божий дар, який дозволив йому врятувати людей від спраги за допомогою молитви. Через деякий час святий став єпископом Синадським. Відомо, що Михаїла дуже поважали віряни, тому нерідко зверталися до нього з проханнями. У 787 році єпископ відвідав Сьомий Вселенський Собор у Нікеї. Згодом на престол зійшов імператор Лев Вірменин, який поширював політику іконоборства. З цими ідеями не погоджувався Михаїл, тому відкрито захищав православ'я та викривав єретиків. У зв'язку з цим, правитель наказав схопити святого та ув'язнити його. У 821 році єпископ відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не варто займатися ремонтом.

Не можна пліткувати, заздрити та конфліктувати.

Не слід позичати або брати гроші в борг.

Не рекомендується переїжджати, бо на новому місці притягнете невдачі.

Народні прикмети

Якщо вранці піде дощ, то протягом наступних днів буде негода.

Якщо ввечері почуєте запах трави, то влітку часто дощитиме.

Якщо сьогодні побачите багато мурах, то надворі буде сухо.

Якщо вранці повітря буде вологим, то до кінця тижня очікуйте поганої погоди.

Що ще відзначають

День морської піхоти України. Його встановили у 2014 році, але спершу святкували 16 листопада. Річ у тім, що саме у цей день, у 1992-му склали першу присягу морського піхотинця. Однак у 2018 році дату свята змінили на 23 травня, з нагоди 100-річчя Української революції (1917 – 1921). Що цікаво, у цей день, у 1918-му, гетьман Павло Скоропадський видав указ про створення бригади морської піхоти.

День Героїв. Його щорічно відзначають 23 травня. У цей день вшановують воїнів та бійців, які присвятили своє життя боротьбі за свободу й незалежність України. Так, заведено згадувати героїв Небесної Сотні, чоловіків та жінок, які стали на захист держави під час російсько-української війни, що триває з 2014 року.