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lifestyle 24 Традиции Сегодня – День летнего Николая Чудотворца: главные запреты праздника
9 мая, 07:30
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Сегодня – День летнего Николая Чудотворца: главные запреты праздника

Влада Пономарева
Основні тези
  • День летнего Николая Чудотворца отмечается 9 мая по новому церковному календарю, а по старому стилю – 22 мая.

  • В этот день запрещено сквернословить, конфликтовать, заниматься рукоделием и брать острые предметы в руки.

     

По новому церковному календарю, 9 мая чествуют перенесение мощей святого Николая из Мир Ликийских в город Бари. Считается, что они могли исцелять верующих от болезней и недугов.

В течение жизни Николай Чудотворец делал только добрые дела и помогал всем христианам. Он преданно служил Богу и не думал о предательстве веры, поэтому его уважали в обществе. О том, что нельзя делать в День летнего Николая Чудотворца – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать в День летнего Николая Чудотворца 2025

  • Не стоит бездельничать и лениться.
  • Не следует грустить и думать о плохом.
  • Нельзя сквернословить, конфликтовать, сплетничать и завидовать.
  • Не рекомендуется желать другим зла.
  • Не стоит отказывать в помощи нуждающимся.
  • Не следует брать острые предметы в руки, в частности ножи, ножницы и иглы.
  • Нельзя заниматься рукоделием, в частности шить, вязать и вышивать.
  • Не рекомендуется стричь волосы и ногти.
  • Нельзя обижать животных и убивать пауков.

Народные приметы

  • Если сегодня пойдет дождь, то ожидайте хороший урожай зерна.
  • Если услышите гром ночью, то в ближайшее время будет непогода.
  • Если одуванчики еще не расцвели, то скоро придет дождь.
  • Если рябина уже цветет, то осень не будет долгой.
  • Если услышите пение птиц, то лето будет жарким.
  • Если увидите паука в доме, то этот год будет счастливым.
  • Если случайно разбить бокал, то в семье будет царить благополучие.

Когда празднуют День летнего Николая Чудотворца по старому стилю

В сентябре 2023 года Православная Церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь перешли на новоюлианский календарь. Из-за этого даты большинства религиозных праздников изменились – их перенесли на 13 дней назад.

С тех пор День летнего Николая Чудотворца начали отмечать 9 мая. Однако некоторые верующие придерживаются старого стиля, поэтому будут праздновать этот праздник 22 мая.