Бои за свободу и независимость: как украинцы разбили вдребезги россиян под Крутами в 1918 и 2022 годах

29 января украинцы ежегодно чтят память Героев Крут. Именно тогда в 1918 году неподалеку от Киева состоялся один из самых трагических и одновременно героических боев в истории Украины.

Эта битва стала символом жертвенности и борьбы за независимость Украинской Народной Республики. О ней подробнее – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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Бой под Крутами в 1918 году: история событий

В конце января 1918 года Украинская Народная Республика, провозгласив свою независимость, столкнулась с агрессией со стороны большевистской России. Советские войска под командованием Михаила Муравьева отправились с наступлением на Киев. Главной целью бойцов было свергнуть УНР и установить большевистскую власть. Однако на пути врага, возле железнодорожной станции Круты, оказалась небольшая группа украинской молодежи под руководством Аверкия Гончаренко.

Около 500 бойцов, среди которых были ученики Киевской юношеской военной школы имени Богдана Хмельницкого и Поместного студенческого куреня Сечевых стрельцов, пытались дать отпор большевикам, заняв оборонительные позиции. Хотя численность врага и превышала в десять раз, войско УНР нанесло ему значительные потери и смогло сдержать наступление. После этого украинская молодежь начала отходить, разрушая за собой железнодорожные пути.

Бои под Крутами в 1918 году / Фото из Википедии

Во время отступления одна из групп студентов попала в окружение. Враг жестоко обращался с пленными, пытал их, а впоследствии казнил. Через некоторое время воинов похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве. Известно, что под Крутами погибло от 70 до 100 украинцев. В то же время потери большевиков достигали 300 человек.

Благодаря подвигу украинской молодежи наступление вражеских войск на Киев было задержано на несколько дней. Это позволило правительству УНР подписать Брест-Литовский мирный договор 9 февраля 1918 года. Этот документ закрепил международное признание независимости Украины.

Бой под Крутами в 2022 году

Через 104 года и месяц после боя под Крутами, это место снова стало свидетелем борьбы за свободу Украины. С первых дней полномасштабного вторжения поселок оказался в эпицентре боевых действий. Россияне снова стремились захватить Киев в кратчайшие сроки, но защитники Украины, в частности подразделения ВСУ, ТрО и добровольцы, героически обороняли это направление.

Благодаря их действиям удалось задержать продвижение врага, что позволило улучшить оборону столицы и получить время для перегруппировки украинских сил. Как и в 1918 году, бойцы продемонстрировали чрезвычайное мужество, доказав, что наш народ готов до последнего бороться за свою землю.