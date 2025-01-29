Ця битва стала символом жертовності та боротьби за незалежність Української Народної Республіки. Про неї детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

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Бій під Крутами у 1918 році: історія подій

Наприкінці січня 1918 року Українська Народна Республіка, проголосивши свою незалежність, зіткнулася з агресією з боку більшовицької Росії. Радянські війська під командуванням Михайла Муравйова вирушили з наступом на Київ. Головною метою бійців було повалити УНР та встановити більшовицьку владу. Однак на шляху ворога, біля залізничної станції Крути, опинилася невелика група української молоді під керівництвом Аверкія Гончаренка.

Близько 500 бійців, серед яких були учні Київської юнацької військової школи імені Богдана Хмельницького та Помічного студентського куреня Січових стрільців, намагалися дати відсіч більшовикам, зайнявши оборонні позиції. Хоч численність ворога і перевищувала в десять разів, військо УНР завдало йому значних втрат і змогло стримати наступ. Після цього українська молодь почала відходити, руйнуючи за собою залізничні колії.

Бої під Крутами у 1918 році / Фото з Вікіпедії

Під час відступу одна із груп студентів потрапила в оточення. Ворог жорстоко поводився з полоненими, катував їх, а згодом стратив. Через деякий час воїнів поховали на Аскольдовій могилі у Києві. Відомо, що під Крутами загинуло від 70 до 100 українців. Водночас втрати більшовиків сягали 300 осіб.

Завдяки подвигу української молоді наступ ворожих військ на Київ був затриманий на кілька днів. Це дозволило уряду УНР підписати Брест-Литовський мирний договір 9 лютого 1918 року. Цей документ закріпив міжнародне визнання незалежності України.

Бій під Крутами у 2022 році

Через 104 роки й місяць після бою під Крутами, це місце знову стало свідком боротьби за свободу України. З перших днів повномасштабного вторгнення селище опинилося в епіцентрі бойових дій. Росіяни знову прагнули захопити Київ за найкоротші терміни, але захисники України, зокрема підрозділи ЗСУ, ТрО та добровольці, героїчно обороняли цей напрямок.

Завдяки їхнім діям вдалося затримати просування ворога, що дозволило покращити оборону столиці та отримати час для перегрупування українських сил. Як і в 1918 році, бійці продемонстрували надзвичайну мужність, довівши, що наш народ готовий до останнього боротися за свою землю.