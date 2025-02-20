День Героев Небесной Сотни 2025: история кровавых событий, напоминающих о жертвенности и отваге

20 февраля в Украине отмечают День Героев Небесной Сотни. Украинцы чтят память людей, погибших во время Революции Достоинства в 2013-2014 годах, отстаивая свободу, демократию и независимость родного государства.

Этот день символизирует жертвенность, смелость и любовь граждан к своей Родине. Об истории Дня Героев Небесной Сотни – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.

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День Героев Небесной Сотни 2025: история праздника

В конце ноября 2013 года украинцы вышли на акции протеста. Дело в том, что тогдашний президент Виктор Янукович отказался подписывать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Это вызвало возмущение у граждан, которые требовали у главы государства соблюдения курса на евроинтеграцию. Сначала протест носил мирный характер и получил название Евромайдан. Однако в ночь на 30 ноября состоялся жестокий разгон украинцев, который перерос в масштабное движение – Революцию Достоинства.

Протесты украинцев во время Революции Достоинства / Фото maidanmuseum.org

Протесты продолжались в течение 94 дней, но ситуация обострилась в январе 2014 года, когда власть начала применять силовые методы против активистов. Тогда появились первые жертвы: Сергей Нигоян, Михаил Жизневский и Юрий Вербицкий. Этих мужчин убили снайперы и силовики.

Жестокие расправы над протестующими происходили с 18 по 20 февраля 2014 года. В эти дни на улицах Киева погибло больше всего людей – их позже назовут Небесной Сотней, ведь точное количество умерших составляет 107 украинцев. 18 февраля силовики начали штурм Майдана. Они применяли против активистов свето-шумовые гранаты, газ, травматическое и стрелковое оружие. В тот день погибло более 20 человек.

Революция Достоинства 2013-2014 годов / Фото maidanmuseum.org

19 февраля власть снова пыталась вытеснить протестующих, но люди мужественно выстояли. Однако на следующий день произошли самые кровавые события революции – тогда снайперы открыли огонь на поражение, убив почти 50 человек. Это стало переломным моментом, ведь режим Януковича начал разрушаться, и уже через два дня Виктор сбежал из Украины.

В Небесную Сотню входят более 100 человек, которые отдали свою жизнь за свободу Украины. Среди них были студенты, учителя, врачи, инженеры, художники, ветераны и предприниматели. Более того, за Украину тогда умерли представители других национальностей.

Мемориал Героев Небесной Сотни в Киеве / Фото "Вечерний Киев"

В 2015 году пятый президент Петр Порошенко подписал Указ "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни". 20 февраля является не просто скорбной датой, а напоминанием о том, какую цену украинцы заплатили за свободу. В этом году День Героев Небесной Сотни получил лозунг: "Герои первой победы в битве, что продолжается".

После начала полномасштабной войны России против Украины значение этого дня стало еще глубже. Ведь идеалы, за которые боролись Герои Небесной Сотни, продолжают отстаивать Вооруженные Силы Украины, добровольцы, волонтеры и все украинцы, работающие ради свободы и независимости родной страны.