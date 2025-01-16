День защитников Донецкого аэропорта: кто такие "киборги" и когда чтим их память

"Киборги выстояли, не устоял бетон" – фраза, вошедшая в историю Украины. Защитники Донецкого аэропорта, которых назвали киборгами, в течение 242 дней стояли на защите аэропорта, и стали символом несокрушимости.

Оборона Донецкого аэропорта длилась с мая 2014 по январь 2015 года и стала одним из ключевых событий российско-украинской войны. Военные, добровольцы, медики и волонтеры 242 дня показывали свою несокрушимость и храбрость, защищая Украину, пишет 24 Канал.

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Оборона Донецкого аэропорта

Украинские военные в марте 2014 года взяли под контроль Донецкий аэропорт на фоне развертывания сепаратизма в Донецкой и Луганской областях. 17 апреля оккупанты впервые попытались захватить аэропорт, но потерпели поражение. 6 мая полеты остановились – началась оборона. Через 20 дней враг во второй раз попытался захватить аэропорт, боевики зашли на территорию терминала. Украинские защитники выбили захватчиков.

Уже в сентябре вспыхнули ожесточенные бои и ежедневные обстрелы. В ноябре состоялась очередная атака со стороны врага, поэтому украинские бойцы сосредоточились на обороне нового терминала и оставили помещение старого. В январе 2015 года начались штурмовые действия со стороны российских боевиков, а обстрелы не прекращались.

13 января рухнула диспетчерская башня, которая была символом обороны аэропорта. 19 января враг взорвал часть перекрытия второго этажа, где находились украинские бойцы. 20 января они второй раз сделали циничный подрыв, поэтому объект был разрушен, а защитники понесли наибольшие потери.



Диспетчерская башня / Фото "Радио Свобода"

21 января 2015 года силы АТО начали выход из Донецкого аэропорта. По официальным данным, во время боев за Донецкий аэропорт погибло 109 Героев, еще около 440 человек получили ранения.

Кто погиб в боях за Донецкий аэропорт / Фото Армия.Inform

Защитники Донецкого аэропорта и прилегающего поселка – это спецназовцы 3-гого отдельного полка, бойцы 72, 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных, 25 отдельной воздушно-десантной бригады и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90 отдельного аэромобильного и 74 отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и другие.

Кто такие "киборги"

Само слово обозначает организм, содержащий компоненты, которые заменяют некоторые его органы. В литературе так называют людей со сверхвозможностями.

Но в значении защитников Донецкого аэропорта слово "киборги" появилось в сентябре 2014 года. Так боевики называли украинских военных, пытаясь объяснить, почему российско-террористические войска не способны противодействовать украинским военным со стрелковым оружием.

Так слово "киборги" стало неологизмом в украинском языке и попало в словари. Оно означает выносливость, храбрость и героизм украинских защитников.

Когда чтим память защитников Донецкого аэропорта

Ранее День памяти киборгов чествовали 16 января – этот день был одним из самых сложных во время обороны. Но 20 января 2022 года Министр обороны и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины установили приказ – отмечать День чествования защитников Донецкого аэропорта ежегодно 20 января. В 2025 году этот день приходится на понедельник.