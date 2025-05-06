С Днем пехоты Украины 2025: самые теплые поздравления в картинках и словах

6 мая ежегодно отмечают День пехоты Вооруженных Сил Украины. Это профессиональный праздник для военных, которые выполняют важное и ответственное дело, защищая границы родного государства от врагов.

Его празднуют с 2019 года, ведь именно тогда пятый Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Главная цель праздника – почтить мужество и героизм воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, выявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также начало современных военных традиций.

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Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1648 году, казацкое войско во главе с Богданом Хмельницким разбило армию Речи Посполитой под Желтыми Водами, рассказывает LifeStyle24. По случаю Дня пехоты в Украине наша редакция подготовила хорошие поздравления в прозе, картинках и стихах.

Поздравления с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины 2025: картинки, проза и стихи

Дорогие пехотинцы! Поздравляем с Днем пехоты Вооруженных Сил Украины! Вы являетесь наиболее мобильной и универсальной составляющей нашей армии, вы способны действовать в любых условиях и на разных территориях. Желаем вам мирного неба, а в боевых действиях – быстрой победы!

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Поздравляю с Днем пехоты ВСУ! Этот праздник чествует наиболее мужественных и отважных защитников нашей Родины. Пусть ваши знания, опыт и умения всегда помогают вам преодолеть любые вызовы!

Поздравления с Днем пехоты ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Уважаемые защитники! Желаем вам крепкого здоровья, выносливости и успехов во всех боевых действиях! Ваше мужество и героизм заслуживает уважения и благодарности всего народа. Спасибо вам за то, что вы являетесь первыми, кто стоит на защите нашей Родины.

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Слава Украине! Слава украинским пехотинцам! Спасибо всем, кто бережет покой наших родных, наших детей и наших домов. Мы в ваших надежных руках! Оставайтесь такими же сильными, добрыми, мудрыми и обязательно возвращайтесь домой!

Поздравление с Днем пехоты ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним, наша редакция рассказывала о других профессиональных праздниках мая 2025 года.

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Бажаю вам у День піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено долати.

Сім'ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

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По случаю Дня пехотинца выражаю искреннюю благодарность вам! Ваша неутомимая работа на благо нашей страны является гордостью для нас всех. Желаю вам крепкого здоровья, отваги и силы духа на всех ваших путях. Пусть каждый ваш день будет наполнен светом и надеждой на лучшее!

Поздравление с Днем пехоты ВСУ 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю всех пехотинцев ВСУ! Вечная слава, огромное уважение и бесконечная благодарность вам за вашу службу. Пусть вам на поле боя всегда сопутствует удача. Слава Украине!

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Піхото наша, стійка й смілива,

Вам шана, сила і подяка щира!

Ви перші там, де грім і дим,

Ви бороните рідний дім.

Хай Бог оберігає вас,

Хай мир вернеться ще не раз.

Ви гордість нашої землі,

Низький уклін вам до землі!