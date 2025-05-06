Його святкують з 2019 року, адже саме тоді п'ятий Президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ. Головна мета свята – вшанувати мужність та героїзм воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

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Що цікаво, дату свята обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1648 році, козацьке військо на чолі з Богданом Хмельницьким розбило армію Речі Посполитої під Жовтими Водами, розповідає LifeStyle24. З нагоди Дня піхоти в Україні наша редакція підготувала гарні привітання у прозі, картинках і віршах.

Привітання з Днем піхоти Збройних Сил України 2025: картинки, проза й вірші

Дорогі піхотинці! Вітаємо з Днем піхоти Збройних Сил України! Ви є найбільш мобільною та універсальним складником нашої армії, ви здатні діяти в будь-яких умовах та на різних теренах. Бажаємо вам мирного неба, а в бойових діях – швидкої перемоги!

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Вітаю з Днем піхоти ЗСУ! Це свято вшановує найбільш мужніх та відважних захисників нашої Батьківщини. Нехай ваші знання, досвід та вміння завжди допомагають вам здолати будь-які виклики!

Привітання з Днем піхоти ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

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Шановні захисники! Зичимо вам міцного здоров'я, витривалості та успіхів у всіх бойових діях! Ваша мужність та героїзм заслуговує на повагу і вдячність всього народу. Дякуємо вам за те, що ви є першими, хто стоїть на захисті нашої Батьківщини.

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Слава Україні! Слава українським піхотинцям! Спасибі всім, хто береже спокій наших рідних, наших дітей і наших будинків. Ми у ваших надійних руках! Залишайтеся такими ж сильними, добрими, мудрими й обов'язково повертайтеся додому!

Привітання з Днем піхоти ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, наша редакція розповідала про інші професійні свята травня 2025 року.

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Бажаю вам у День піхоти

Незгод і проблем не знати,

Всі справи та різні турботи

Завжди успішно, впевнено долати.

Сім'ї вам міцної, справжньої дружби,

Хай буде успішною служба.

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З нагоди Дня піхотинця висловлюю щиру вдячність вам! Ваша невтомна робота на благо нашої країни є гордістю для нас усіх. Бажаю вам міцного здоров'я, відваги й сили духу на всіх ваших шляхах. Нехай кожен ваш день буде наповнений світлом і надією на краще!

Привітання з Днем піхоти ЗСУ 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю всіх піхотинців ЗСУ! Вічна слава, величезна повага і нескінченна вдячність вам за вашу службу. Нехай вас на полі бою завжди супроводжує удача. Слава Україні!

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Піхото наша, стійка й смілива,

Вам шана, сила і подяка щира!

Ви перші там, де грім і дим,

Ви бороните рідний дім.

Хай Бог оберігає вас,

Хай мир вернеться ще не раз.

Ви гордість нашої землі,

Низький уклін вам до землі!