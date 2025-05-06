У цей день наші предки вранці збирали росу і вмивалися нею, щоб привабити здоров'я. Про заборони й прикмети на 6 травня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті праведного Йова Багатостраждального

Він був праведником, який жив у Північній Аравії. Йов мав велику родину та став відомим завдяки своїй відданості Богу та добрим справам. Якось Господь погодився на те, щоб Диявол випробував Йова. Так, святий втратив усі статки та став свідком смерті своїх десятьох дітей. Однак Йов не відвернувся від віри та продовжив служити Богу. Одного дня чоловік важко захворів, внаслідок чого його тіло вкрилося страшними ранами. Почувши про його нещастя, троє друзів прийшли до нього, щоб втішити. Спочатку вони мовчки сиділи поруч, але згодом почали переконувати Йова, що його страждання викликані гріховними вчинками. Втім, святий наполягав, що отримав ці випробування не за гріхи, а з Божої волі. Коли Йов звернувся до Господа з молитвою, то Бог повернув йому здоров'я та добробут.

Що не можна робити

Не варто лінуватися та байдикувати.

Не можна сваритися та сперечатися з рідними, бо привабите нещастя в родину.

Не слід вживати алкогольні напої.

Не рекомендується займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Народні прикмети

Якщо на небі добре видно зорі, то найближчим часом буде гарна погода.

Якщо надворі туманно, то влітку рідко дощитиме.

Якщо побачите росу вранці, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо небо ясне, то літо буде спекотним.

Що ще відзначають

День піхоти Збройних Сил України. Його щорічно відзначають 6 травня. Це професійне свято встановили 19 квітня 2019 року указом п'ятого Президента України Петра Порошенка.