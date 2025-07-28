Не 28 июля: когда в Украине празднуют День пиарщика

День пиарщика – профессиональный праздник специалистов по связям с общественностью, которые формируют имидж, налаживают коммуникацию и создают публичные истории, влияющие на репутацию компаний и учреждений. Его начали отмечать с 2004 года в Украине.

К 2022 году именно 28 июля в нашем государстве праздновали День PR-специалиста. Когда теперь пиарщики отмечают свой профессиональный праздник – пишет LifeStyle24.

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Когда отмечают День пиарщика в Украине?

28 июля 2003 года в России официально внесли профессию "специалист по PR" в государственный классификатор. Именно это событие и послужило основанием для появления Дня пиарщика сначала в российской профессиональной среде. Уже со временем традиция начала распространяться в другие постсоветские страны, в том числе и на Украину.

В первые годы после внедрения украинские пиарщики, студенты и преподаватели PR-специальностей с радостью приняли инициативу празднования. Однако после 2014 года, особенно после начала полномасштабной войны, в украинском обществе начался процесс пересмотра праздников, имеющих российское происхождение. В это время стало известно, что День пиарщика – это дата, созданная россиянами.

Украинцам важно чествовать PR-специалистов во Всемирный день PR, который мировое сообщество отмечает 16 июля.

Поздравления с Днем PR-специалиста 2025: картинки и проза

Дорогие PR-специалисты, поздравляю вас с праздником! Пусть каждая ваша кампания будет успешной, а ваши усилия всегда приводят к замечательным результатам. Спасибо за ваше профессиональное мастерство и незаменимый вклад в развитие коммуникации!

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Уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с Днем PR-специалиста! Ваш труд – это искусство создания положительного имиджа, построения прочных связей и поддержания доверия. Желаю вам новых достижений, креативных идей и неизменного профессионального роста. Спасибо за ваш вклад в развитие нашей сферы!

Поздравление с Днем пиарщика 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Пиарщики, поздравляем вас с профессиональным праздником! Желаем, чтобы вы всегда находили продуктивные способы рекламы, а ваши идеи были креативными. Пусть заказчики остаются довольными, а каждая ваша кампания будет успешной. Всего наилучшего вам!

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В пиаре есть свои строгие правила, однако нужен и талант, смекалка и просто нюх на то, что обречено на успех! Сегодня мы поздравляем одаренных и замечательных во всем PR-специалистов с их профессиональным праздником и желаем им всего наилучшего!

Поздравление с Днем пиарщика 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Сегодня, в День пиарщика, желаю тебе творческих идей, позитивного настроения и вдохновения. Пусть все задумки получаются, а твой подход к работе будет примером для других. Реализации планов и успехов!

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Вы точно знаете, как сделать популярным все на свете, работайте не покладая рук над рейтингами, день за днем предлагаете новые пиар-проекты. Пусть в День пиарщика к вам придет должная слава и популярность, которая впоследствии принесет достойный пассивный доход.

Поздравления с Днем пиарщика 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Днем пиарщика! Пусть ваша работа всегда приносит удовольствие, результаты будут выдающимися, а ваша креативность никогда не знает границ. Желаю вам успехов во всех начинаниях, признания ваших усилий и всегда положительной обратной связи от вашей аудитории. С праздником вас с праздником!

Заметим, 28 июля в Украине также чествуют День памяти замученных или погибших в плену. Подробнее об этой дате – читайте в нашем материале.