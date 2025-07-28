День піарника вперше відзначили в Україні у 2004 році. Відтоді щороку заведено вшановувати працю PR-спеціалістів. LifeStyle24 підготував теплі привітання з Днем піарника у картинках і прозі, які ви можете надіслати своїм рідним і друзям.

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Привітання з Днем PR-спеціаліста 2025: картинки й проза

Дорогі PR-фахівці, вітаю вас зі святом! Нехай кожна ваша кампанія буде успішною, а ваші зусилля завжди приводять до чудових результатів. Дякую за вашу професійну майстерність та незамінний вклад у розвиток комунікації!

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Шановні колеги, щиро вітаю вас з Днем PR-фахівця! Ваша праця – це мистецтво створення позитивного іміджу, побудови міцних зв'язків та підтримки довіри. Бажаю вам нових досягнень, креативних ідей та незмінного професійного зростання. Дякую за ваш внесок у розвиток нашої сфери!

Привітання з Днем піарника 2025 / Колаж LifeStyle24

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Піарники, вітаємо вас з професійним святом! Бажаємо, щоб ви завжди знаходили продуктивні способи реклами, а ваші ідеї були креативними. Нехай замовники залишаються задоволеними, а кожна ваша кампанія буде успішною. Всього найкращого вам!

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У піарі є свої суворі правила, проте потрібен і талант, кмітливість і просто нюх на те, що приречене на успіх! Сьогодні ми вітаємо обдарованих і чудових у всьому PR-фахівців з їх професійним святом і бажаємо їм всього найкращого!

Привітання з Днем піарника 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні, у День піарника, бажаю тобі творчих ідей, позитивного настрою і натхнення. Нехай все задуми виходять, а твій підхід до роботи буде прикладом для інших. Реалізації планів і успіхів!

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Ви точно знаєте, як зробити популярним все на світі, працюйте не покладаючи рук над рейтингами, день за днем пропонуєте нові піар-проекти. Нехай у День піарника до вас прийде належна слава і популярність, яка згодом принесе гідний пасивний дохід.

Привітання з Днем піарника 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем піарника! Нехай ваша робота завжди приносить задоволення, результати будуть видатними, а ваша креативність ніколи не знає меж. Бажаю вам успіхів у всіх починаннях, визнання ваших зусиль та завжди позитивного зворотного зв'язку від вашої аудиторії. Зі святом вас!

Зауважимо, 28 липня в Україні також вшановують День памʼяті закатованих або загиблих в полоні. Детальніше про цю дату – читайте в нашому матеріалі.