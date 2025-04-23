Со Всеукраинским днем психолога 2025: теплые поздравления в прозе и стихах
- 23 апреля в Украине отмечают Всеукраинский день психолога, основанный в начале 2000-х.
- В статье предоставлены поздравления в прозе и стихах для психологов.
23 апреля в Украине отмечают Всеукраинский день психолога. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно помогает людям преодолевать эмоциональные трудности и адаптироваться к изменениям.
День психолога ввели в начале 2000-х в Украине. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 23 апреля 2004 года состоялось заседание Коллегии Министерства образования и науки Украины, на котором подняли вопрос "О состоянии и перспективах развития психологической службы системы образования". В тот же день решили установить 23 апреля как День психолога, рассказывает LifeStyle24.
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Во время войны и общественных потрясений роль психолога стала еще важнее. Сегодня украинские специалисты активно приобщаются к проектам поддержки военных, детей, ВПО, педагогов и всех, кто пострадал от полномасштабного вторжения. Наша редакция подготовила поздравления с Днем психолога в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим близким и друзьям. Поднимите им настроение в этот праздник и пожелайте всего наилучшего.
Поздравления со Всеукраинским днем психолога 2025: картинки, проза и стихи
Хочу поздравить всех людей, которые отвечают за наше ментальное здоровье, которое по важности ничем не уступает физическому! Пусть темные клубочки психических неурядиц распутываются в ваших руках мгновенно, оставляя в душе горячий след радости за себя и своего клиента!
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С Днем психолога в этот день желаю вам здоровья, быть в форме и постоянно учиться. Ваши знания и умения помогают людям становится лучше, понимать себя и справляться с трудными ситуациями. Ваша работа уникальна и прекрасна. С праздником!
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С Всеукраинским днем психолога! Желаю тебе благодарных клиентов, душевного равновесия, замечательного ментального здоровья и семейного счастья. И, конечно, желаю как можно быстрее отпраздновать победу Украины!
О других профессиональных праздниках апреля 2025 года – узнавайте в нашем материале.
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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем психолога! Пусть такое трудное дело, всегда будет в почете. Разговоры по душе спокойные, советы дельные. Находите силы, не теряйте равновесия, заряжайте энергией. Процветания, добра, счастья.
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У День психолога бажаю позитиву,
Щоб усмішкою ти всім людям допомагав,
Щоб усі проблеми просто і красиво
Кожен день з клієнтами вирішував!
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Вітаю з професійним Днем психолога!
Успішними хай будуть твої практики,
Хай тануть фобії, як лід старої Арктики,
Не буде у житті тривог і холоду…
Здоров’я лиш бажаю і зростання,
Достатку, радості, поваги й кохання!
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З Днем психолога вітаю,
Міцних нервів вам бажаю,
Успіхів, здоров'я, сили,
Щоби ви щасливо жили!
Хай вас поважають люди,
Гарний настрій нехай буде,
А в житті все – вищий клас,
Зі святом професійним вас!
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Поганий настрій, стрес,
І відсутній прогрес,
Нам психолог допоможе подолати,
Ситуацію під контроль взяти,
Здобути рівновагу і душевний спокій,
Бо ж на житті, як на ниві широкій.
Нехай Бог вам здоров’я пошле,
Від зайвого негативу обереже,
Зміцнить вашу віру й додасть удачі,
І мішок терпіння в придачу.
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Побороти стрес ви допомагаєте,
Все про психіку людську ви знаєте,
Сьогодні хочемо вас щиро привітати,
Наснаги й сил в роботі побажати,
Душевного спокою та рівноваги,
Від пацієнтів розуміння і поваги.