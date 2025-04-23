Со Всеукраинским днем психолога 2025: теплые поздравления в прозе и стихах

23 апреля в Украине отмечают Всеукраинский день психолога. Это профессиональный праздник для тех, кто ежедневно помогает людям преодолевать эмоциональные трудности и адаптироваться к изменениям.

День психолога ввели в начале 2000-х в Украине. Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 23 апреля 2004 года состоялось заседание Коллегии Министерства образования и науки Украины, на котором подняли вопрос "О состоянии и перспективах развития психологической службы системы образования". В тот же день решили установить 23 апреля как День психолога, рассказывает LifeStyle24.

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Во время войны и общественных потрясений роль психолога стала еще важнее. Сегодня украинские специалисты активно приобщаются к проектам поддержки военных, детей, ВПО, педагогов и всех, кто пострадал от полномасштабного вторжения. Наша редакция подготовила поздравления с Днем психолога в картинках, прозе и стихах, которые вы можете отправить своим близким и друзьям. Поднимите им настроение в этот праздник и пожелайте всего наилучшего.

Поздравления со Всеукраинским днем психолога 2025: картинки, проза и стихи

Хочу поздравить всех людей, которые отвечают за наше ментальное здоровье, которое по важности ничем не уступает физическому! Пусть темные клубочки психических неурядиц распутываются в ваших руках мгновенно, оставляя в душе горячий след радости за себя и своего клиента!

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С Днем психолога в этот день желаю вам здоровья, быть в форме и постоянно учиться. Ваши знания и умения помогают людям становится лучше, понимать себя и справляться с трудными ситуациями. Ваша работа уникальна и прекрасна. С праздником!

Поздравление с Днем психолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

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С Всеукраинским днем психолога! Желаю тебе благодарных клиентов, душевного равновесия, замечательного ментального здоровья и семейного счастья. И, конечно, желаю как можно быстрее отпраздновать победу Украины!

О других профессиональных праздниках апреля 2025 года – узнавайте в нашем материале.

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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем психолога! Пусть такое трудное дело, всегда будет в почете. Разговоры по душе спокойные, советы дельные. Находите силы, не теряйте равновесия, заряжайте энергией. Процветания, добра, счастья.

Поздравления с Днем психолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

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У День психолога бажаю позитиву,

Щоб усмішкою ти всім людям допомагав,

Щоб усі проблеми просто і красиво

Кожен день з клієнтами вирішував!

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Вітаю з професійним Днем психолога!

Успішними хай будуть твої практики,

Хай тануть фобії, як лід старої Арктики,

Не буде у житті тривог і холоду…

Здоров’я лиш бажаю і зростання,

Достатку, радості, поваги й кохання!

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З Днем психолога вітаю,

Міцних нервів вам бажаю,

Успіхів, здоров'я, сили,

Щоби ви щасливо жили!

Хай вас поважають люди,

Гарний настрій нехай буде,

А в житті все – вищий клас,

Зі святом професійним вас!

Поздравления с Днем психолога 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поганий настрій, стрес,

І відсутній прогрес,

Нам психолог допоможе подолати,

Ситуацію під контроль взяти,

Здобути рівновагу і душевний спокій,

Бо ж на житті, як на ниві широкій.

Нехай Бог вам здоров’я пошле,

Від зайвого негативу обереже,

Зміцнить вашу віру й додасть удачі,

І мішок терпіння в придачу.

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Побороти стрес ви допомагаєте,

Все про психіку людську ви знаєте,

Сьогодні хочемо вас щиро привітати,

Наснаги й сил в роботі побажати,

Душевного спокою та рівноваги,

Від пацієнтів розуміння і поваги.