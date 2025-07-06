С Днем работников морского и речного флота: искренние поздравления для близких и коллег
- День работников морского и речного флота Украины отмечают ежегодно в первое воскресенье июля, праздник был восстановлен в 2015 году.
- В статье собраны поздравления для работников морского и речного флота, которые можно отправить коллегам и близким.
День работников морского и речного флота – это профессиональный праздник всех, кто связан с морским и речным флотом Украины. Его отмечают ежегодно в первое воскресенье июля.
В этом году праздник приходится на 6 июля. В материале Lifestyle 24 мы собрали теплые поздравления в виде текстов и изображений, которые можно отправить родным и коллегам.
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День работников морского и речного флота
День работников морского и речного флота Украины был введен указом Президента от 29 июня 1993 года по инициативе самих работников флота. Однако в 2008 году этот праздник отменили, заменив его на День флота Украины.
В декабре 2011 года Президент Виктор Янукович перенес дату празднования Дня флота Украины на последнее воскресенье июля – ту же дату, когда отмечает свой День Военно-морской флот страны-агрессора.
12 июня 2015 года Президент Петр Порошенко возобновил празднование Дня работников морского и речного флота Украины и установил, что его следует отмечать ежегодно в первое воскресенье июля.
Если вы хотите поздравить своих родных и коллег, вот, как это можно сделать:
- Дорогие коллеги! Спасибо вам за преданность делу, за ежедневный труд на водных просторах, за силу, выдержку и мужество. Желаем, чтобы ваш путь всегда был спокойным, ветер – попутным, а каждое возвращение домой – радостным и счастливым.
- Желаем вам крепкого здоровья, безаварийных рейсов, семейного тепла и уверенности в завтрашнем дне. Пусть в вашей жизни будет столько же света и глубины, сколько в море!
- Поздравляю с Днем работников морского и речного флота! Желаю вам крепкого здоровья, надежных судов и всегда спокойного моря. Пусть удача сопутствует в каждом рейсе, а дом всегда ждет с распростертыми объятиями!
- Поздравляю с профессиональным праздником! Спасибо за ваше мужество, выдержку и добросовестный труд на водных путях Украины. Пусть ваша жизнь будет полна света, а морские путешествия – безопасными и успешными!
- С Днем работников морского и речного флота! Желаю, чтобы каждый рейс приносил только радость, а здоровье и воодушевление никогда не покидали вас. Пусть море всегда будет источником вдохновения и новых возможностей!