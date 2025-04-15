С Днем работников уголовного розыска Украины: самые искренние поздравления в картинках и прозе

15 апреля в Украине отмечают День работников уголовного розыска. Это профессиональный праздник для специалистов, которые занимаются раскрытием тяжких преступлений и розыском пропавших лиц.

Что интересно, дату праздника выбрали неслучайно. Дело в том, что именно 15 апреля 1919 года Совнарком Украины издал Декрет "Об организации судебно-уголовного розыска", рассказывает LifeStyle24.

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Сегодня работники уголовного розыска продолжают служить в сложных условиях, демонстрируя профессионализм и преданность делу. По случаю праздника наша редакция подготовила искренние поздравления в картинках и прозе. Желаем крепкого здоровья, выдержки, успехов в службе и мирного неба над головой.

Поздравления с Днем работников уголовного розыска Украины 2025: картинки и слова

Поздравляю с Днем работников уголовного розыска. Искренне желаю надежной безопасности и предусмотрительности, осторожности и внимательности, мужества и смелости, крепкого здоровья и оптимизма, невероятной силы и прекрасной интуиции!

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Поздравляю с профессиональным праздником. Пусть ваш благородный труд будет полезным для всех людей, пусть ваши семьи всегда живут в спокойствии и благополучии. Будьте здоровыми и счастливыми!

Поздравления с Днем работников уголовного розыска / Коллаж LifeStyle24

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Желаю свободы, быть самим собой, мудрости, оперативности, ответственного подхода к решению любых задач, ощущение необходимости и уважения, позитивных мыслей, стабильного достатка и просто огромного счастья! С Днем работников уголовного розыска!

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Поздравляю с Днем работников уголовного розыска! От всей души желаю успешного розыска и удачной работы, карьерного роста и благополучия, прекрасного настроения и быть в жизни лучшими. Пусть в жизни всегда будет счастье, любовь и радость!

Поздравления с Днем работников уголовного розыска / Коллаж LifeStyle24

Отметим, что наша редакция ранее уже рассказывала о других профессиональных праздниках апреля 2025 года.

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Поздравляю тебя с профессиональным праздником! Твоя работа – это не просто профессия, это миссия. Ты вносишь значительный вклад в борьбу с преступностью и создание безопасности нашего общества. Желаю тебе крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и успехов во всех делах!

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По случаю вашего профессионального праздника хочу от всей души поздравить вас и выразить безграничную благодарность за ваше мужество, смелость и самоотверженность в важном деле обеспечения правопорядка и безопасности нашей страны. Вы настоящий герой, который ежедневно ставит свою жизнь на карту, борясь с преступностью и преступниками.

Поздравление с Днем работников уголовного розыска / Коллаж LifeStyle24

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Уважаемые коллеги! Ваша работа в уголовном розыске неоценима для всего общества. Вы осуществляете важную миссию защиты прав других граждан, противодействия преступности и обеспечения правопорядка. Пусть ваши расследования всегда приносят успех и ведут к восстановлению справедливости!

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Уважаемые работники уголовного розыска! Ваша работа очень важна для нашей страны, и сегодняшний день – это прекрасная возможность отдать вам должное уважение и признание за ваши трудовые достижения. Желаю вам неисчерпаемой энергии, смелости и больших успехов во всех ваших профессиональных усилиях.