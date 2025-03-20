С Международным днем счастья: красивые картинки-поздравления для родных и друзей

20 марта отмечается ежегодный праздник – Международный день счастья. 29 июня 2012 года его провозгласила Организация Объединенных Наций.

Инициатором Дня счастья в 2011 году выступил Джейм Илайен. Он отметил, что День весеннего равноденствия прекрасно подходит для празднования, пишет LifeStyle 24.

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Международный день счастья – прекрасная возможность, чтобы собраться с близкими людьми и хорошо провести время, ведь именно они часто делают нас счастливыми. В такой сложный для украинцев период не стоит забывать и о мелочах, которые дарят положительные эмоции: например, долгожданный приход весны и теплой погоды.

По случаю праздника наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления, которые вы можете отправить близким.

Картинки-поздравления с Международным днем счастья

Международный день счастья / Коллаж LifeStyle24, Canva

Поздравляем с Международным днем счастья / Коллаж LifeStyle24, Canva

Поздравление с Международным днем счастья / Коллаж LifeStyle24, Canva

Картинка-поздравление с Международным днем счастья / Коллаж LifeStyle24, Canva

Международный день счастья / Коллаж LifeStyle24, Canva

Искренне поздравляем вас с Международным днем счастья / Коллаж LifeStyle24, Canva

С Международным днем счастья, украинцы / Коллаж LifeStyle24, Canva

С Международным днем счастья / Коллаж LifeStyle24, Canva

20 марта – Международный день счастья / Коллаж LifeStyle24, Canva

Международный день счастья 2025 / Коллаж LifeStyle24, Canva

Кстати, 20 марта отмечается День весеннего равноденствия, который символизирует переход от зимы к весне и победу света над тьмой. Наши предки верили, что в этот день нельзя ссориться, лениться, а также – занимать или брать деньги в долг, ведь можно навлечь финансовые трудности.

Зато в День весеннего равноденствия стоит помогать нуждающимся и убирать в доме.