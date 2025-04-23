С Международным днем секретаря 2025: самые красивые картинки-поздравления с праздником

Ежегодно в последнюю среду апреля мир отмечает Международный день секретаря. В этом году он приходится на 23 апреля и чествует деятельность работников, которые обеспечивают слаженную работу офисов и организаций.

Этот праздник возник в США еще в середине XX века. Во время Второй мировой войны в Соединенных Штатах Америки не хватало профессиональных офисных работников. В связи с этим, в 1942 году создали Национальную ассоциацию секретарей, благодаря которой у людей появилась возможность получать новые знания в области администрирования. Через некоторое время основали Национальную неделю секретарей, в среду которой отмечали День этих специалистов. Впоследствии этот праздник получил международное признание, поэтому сегодня его отмечают в десятках стран мира, в частности в Украине, рассказывает LifeStyle24.

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По случаю Международного дня секретаря наша редакция подготовила красивые картинки-поздравления. Сохраните их себе и отправьте родным, друзьям, коллегам и знакомым, от деятельности которых зависит стабильность в рабочей среде.

Поздравления с Международным днем секретаря 2025: картинки и открытки

Поздравления с Днем секретаря 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем секретаря 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем секретаря 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем секретаря 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем секретаря 2025 / Коллаж LifeStyle24

Напомним! Ранее мы рассказывали о других профессиональных праздниках апреля 2025 года.

Поздравления с Днем секретаря 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем секретаря 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление с Днем секретаря 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравления с Днем секретаря 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравьте своих близких с профессиональным праздником. С Международным днем секретаря!