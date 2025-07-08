Не 8 июля: когда теперь официально празднуют День семьи в Украине

День семьи – праздник, напоминающий о важности семьи как основы общества. Это хороший повод встретиться с самыми близкими людьми и вместе вспомнить о ценностях, поддержке, доверии и любви, которые вы дарите друг другу каждый день.

В Украине День семьи официально отмечается 15 мая. Что интересно, он совпадает с Международным днем семьи, установленным Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году. Этот праздник призван привлечь внимание к роли семьи в обществе, сохранения моральных ценностей и поддержки отцовства и материнства, рассказывает LifeStyle24.

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День семьи в Украине: почему праздник отмечают не 8 июля

До 2023 года в Украине праздновали День семьи 8 июля. Дело в том, что эту дату ввел тогдашний президент Виктор Янукович в 2011-м. Более того, она совпадала с российским праздником – Днем памяти православных святых Петра и Февронии Муромских, которые в России символизируют "идеальных христианских супруг". Впоследствии этот праздник приобрел выразительный пропагандистский характер в рамках политики страны-агрессора.

Однако уже в 2022 – 2023 годах, на фоне полномасштабной войны России против Украины, в украинском обществе все чаще звучала критика относительно даты, связанной с российским религиозно-государственным контекстом. В условиях культурного и идеологического отмежевания от страны-агрессора, возникла необходимость четко отделить украинские государственные и моральные ценности от российских влияний.

День семьи 2025 / Фото Freepik

Именно поэтому в июле 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ, который официально установил 15 мая единственной государственной датой празднования Дня семьи в Украине. Так, было вычеркнуто из официального календаря то, что ассоциировалось с российской традицией.

С тех пор 15 мая ежегодно вспоминают о проблемах, с которыми сталкиваются семьи в разных странах мира, влияние на них социальных, экономических и демографических факторов, и признаются в своих чувствах семье, ведь в повседневных хлопотах люди нечасто это делают.